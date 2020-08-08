Одиночество коренных американцев. Старики народа навахо остались без благ цивилизации

Люди, растущие в общинах навахо, с детства учат, что старшие — это столп семьи, особенно бабушки. Они хранители истории, традиций и культуры. Их нужно уважать, и о них необходимо заботиться.

В резервации есть радио, по которому ведущие просят слушателей оставаться дома, умоляя общественность думать о безопасности и благополучии самых уязвимых людей навахо: старейшин. На 4 августа 9139 человек из народа навахо заразилось коронавирусом. Погибло от болезни 462.

Журналист The Guardian пообщался с несколькими пожилыми людьми из резервации, чтобы понять, как они сейчас живут.

Ни еды, ни воды, ни электричества

Первой оказалась бабушка 70 лет, живущая со своей маленькой внучкой. Их дом находился на извилистой дороге среди среди скалистых холмов. В нем не было водопровода. Кроме разорванного дивана и грязного матраса, в доме особо мебели не было. У внучки мало игрушек. Ее ценное имущество — несколько блокнотов, которые полностью покрыты рисунками, один поверх другого, потому что она израсходовала каждую страницу.

За водой бабушке приходится ходить в пристройку. Земля там такая неровная, что она много раз спотыкалась и падала. Это привело к госпитализации. Теперь у нее есть инвалидная коляска, которой ей все чаще приходится пользоваться. Она еле может встать, чтобы приготовить еду. Ее спасение — единственная надежная еда, которую она и ее внучка могут получить — приходит из местного центра для пожилых людей, который доставляет им обед с понедельника по пятницу. По выходным они сами о себе заботятся.

У шестидесятилетнего Эдисона Джонсона ситуация обстоит не лучше. Он живет в лачуге с грязным полом без водопровода, туалета, раковины, кухни и электричества. Эдисон хранит еду в пластиковых термосумках. Правда, у него нет доступа ко льду. Свежие продукты хранить невозможно. Они быстро портятся. Джонсон питается тем, что долго может храниться без холодильника.

Когда ему нужно электричество, он прокладывает серию удлинителей от дома своего сына к своему собственному, на вершине холма.

«Я хотел бы иметь духовку, чтобы делать печенье», — говорил он.

70-летняя Элизабет Вуди набирает воду из крана возле своего дома. У нее нет туалета в помещении. Она объяснила, что если ей нужно искупаться, она наполняет ведро водой и обмывается губкой. Как и у других, с которыми говорил журналист, у нее нет машины.

Как отмечает журналист The Guardian, старики не жаловались на свои ужасные условия жизни. Они будто привыкли к тому, что о них не заботятся. Некоторые из них получают бочки с чистой питьевой водой, но приходят они не от правительства, а от некоммерческих организаций.

Властям все равно

Многие некоммерческие организации жертвуют резервациям не только воду, но и коробки с едой. Нация навахо страдает одними из самых высоких показателей голода в США. На протяжении последних четырех месяцев президент навахо Джонатан Нез раздавал бесплатную еду почти во всех 110 отделениях резервации. Но никто из старейшин, говоривших с The Guardian, не получил пожертвования на еду. Они живут слишком далеко, некому было забирать коробки. Некоторые старейшины даже не подозревали о бесплатной доставке еды. У них не было телефона, телевизора или компьютера.

Те, кому удавалось получить коробки с едой, все равно сталкивались с голодом. В некоторых из них были только яблоки, апельсины и лук. Другие содержали твердую пищу, которую пожилые люди часто не могут есть из-за отсутствия зубов. Предполагалось, что в коробках еды хватит на неделю, но часто ее хватало только на два дня. В других были просроченные туалетные принадлежности.

Журналист The Guardian пытался связаться с лидерами резерваций и президентом навахо Джонатаном Незом, но попытки не увенчались успехом. Должностные лица не отвечали ни на звонки, ни на электронные письма. Общественные работники и простые люди тоже боялись высказываться по поводу бездействия властей. За это они могли лишиться работы.

К сожалению, властям скорее всего действительно все равно на старейших членов навахо. Никого не заботит есть ли у них еда, вода и средства для проживания. И это происходит во время пандемии, когда защита пожилых людей лежит в основе кампании общественного здравоохранения по замедлению роста Covid-19.