Одиночество Елизаветы II и ход за катафалком. Как королевская семья простилась с принцем Филиппом

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа проводили в последний путь. На траурной церемонии в Виндзорском замке присутствовали только члены королевской семьи и личный секретарь герцога Эдинбургского.

Накрытый флагом гроб провезли в автомобиле Land Rover, который когда-то лично спроектировал сам принц Филипп. С обеих сторон от машины маршировали военные.

За катафалком проследовали четверо детей Елизаветы II и Филиппа вместе со своими супругами, восемь внуков королевы и принца, а также племянники Елизаветы: леди Сара Шатто и граф Сноуден. Возглавляли процессию принц Чарльз и принцесса Анна.

Замыкал шествие Bentley State Limousine, в салоне которого находилась овдовевшая королева.

Через восемь минут гроб с телом Филиппа доставили в часовню Святого Георгия. После чего память о герцоге Эдинбургском почтили минутой молчания. О ее начале и конце сигнализировал выстрел из артиллерийского орудия.

Во время службы все присутствующие закрыли лица черными масками. Небольшой хор из четырех человек исполнил несколько музыкальных фрагментов, которые лично выбирал сам герцог Эдинбургский. Службу провел декан Виндзорского университета. Она длилась около часа.

После декан Виндзора вывел королеву из часовни. Елизавета села в Bentley, который отвез ее обратно в Виндзорский замок. Все остальные члены семьи проследовали пешком за автомобилем.

Принц Гарри и герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, обменялись словами с архиепископом Кентерберийским. Часовню они покинули вместе.

Жена Гарри Меган Маркл не присутствовала на похоронах. Сейчас она ждет второго ребенка — и врач рекомендовал ей воздержаться от перелета из США в Великобританию. За церемонией она наблюдала в онлайн-формате, находясь в своем доме в Калифорнии.

Отметим, что гроб принца Филиппа опустили в склеп часовни Святого Георгия временно. После кончины Елизаветы его останки будет перенесены в часовню короля Георга VI, где будет похоронена королева.

В день похорон герцога Эдинбургского в официальном Twitter Букингемского дворца было опубликовано видео в память о нем. Ролик длится две минуты и 15 секунд. На кадрах можно видеть фото покойного мужа королевы в разные периоды жизни.