Один удар до «отмены». Футболист Курт Зума разрушил карьеру из-за кота

Карьера футболиста французской сборной Курта Зумы оказалась разрушена. Причина в видео, где он издевается над своим домашним котом. Теперь компании отказываются с ним сотрудничать, а фанаты и другие спортсмены негодуют.

Футболист клуба «Вест Хэм» Курт Зума оказался в центра скандала в Великобритании и во Франции. Причиной послужил видеоролик, на котором спортсмен жестоко обращался со своим котом. Футболист ловил кота в своей столовой комнате, бросил в животное обувь и ударил его по мордочке. Видео снимал и выкладывал в соцсети его брат Йоан. При этом футболист Зума был известен как перспективный спортсмен, но теперь его карьера фактически разрушена.

После этого организация по защите животных забрала всех котов Зумы к себе, а королевское общество по предотвращению жесткого обращения с животными обратилось в полицию.

Поведение футболиста не понравилось его футбольному клубу, зоозащитникам и компаниям, с которыми он заключал рекламный контракт. Клуб премьер-лиги выписал Зуме штраф на максимально возможную сумму — 250 тысяч фунтов. А фирма Adidas заявила, что разорвала контракт с футболистом.

В сети более 150 тысяч человек подписали онлайн-петицию, которая призывает расследования в отношении Зумы, а один из спонсоров клуба «Вест Хэм» приостановил работу с ним.

Пострадавших питомцев осмотрели ветеринары, и они будут находиться у организации по защите животных на время расследования. В организации поблагодарили всех, кто беспокоился за здоровье котов.

Реакция на футболиста

Курт Зума записал видео с извинениями и попытался заверить пользователей, что это был единичный случай. По его словам, в его семье любят и заботятся о питомцах. По словам спортсмена, кот разбил вазу и светильник в тот день. Но градус возмущения признание не убавило.

Несмотря на возмущение поступком Зумы, он участвовал в матче клуба против Уотфорда. Фанаты двух команд освистали футболиста. Во Франции активисты, выступающие за права животных, призвали исключить Зуму из национальной сборной. По иронии Зума оказался амбассадором французского фонда, который собирает деньги, чтобы создать приют для диких кошек, написал The Sun.

Сообщество фанатов клуба «Вест Хэм» заявило, что осуждает действия Курта Зумы. Они уверены, что футболиста нужно отстранить от игр пока ведется дисциплинарное расследование. При этом в сообществе сомневаются, что Зума на время прекратит играть, но если же руководство клуба пойдет навстречу, то фанаты хотели бы, чтобы с Зумой провели строгую работу. Спонсоры клуба, например Vitality и Experience Kissimmee, решили тоже прекратить сотрудничество.

Поступок Зумы вызвал негодование у других спортсменов. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович готов даже отмстить футболисту за животное. В своем Twitter он написал, что жестокое обращение с животными нельзя терпеть.

Но на защиту футболиста встали его коллеги по клубу. Форвард Микаил Антонио заявил, что не одобряет поступок Зумы. При этом футболист быстро перескочил на тему расизма и напомнил о неких спортсменах, которых обвиняли в их расистских взглядах. По его словам, они были ненадолго отстранены от игр, а сейчас люди призывают выгнать Зуму и оставить без средств к существованию, написал сайт Skysports.com.

Недовольство обрушилось и на брата спортсмена Йоана Зуму. Он тоже играл в футбол, но за «Дагенхэм и Редбридж». Клуб заявил, что осуждает любую форму насилия по отношению к животным и отстранил на время расследования Йоана Зуму от игр, написал The Athletic.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, что шокирован поступком Зумы. Поведение спортсмена он назвал удивительным, потому что до этого никогда не слышал ничего плохого про него, написал RMCSport.com.