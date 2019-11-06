Завод стратегического значения скатился в коррупцию и долги. «Укроборонпром» сделал один танк за 10 лет

Владимира Зеленского шокировала производительность харьковских заводов, которые входят в структуру концерна «Укроборонпрома» — корпорации стратегического значения для экономики и безопасности Украины. Но защита страны, видимо, перестала стоять на первом месте в глазах завода — с 2009 года «Укроборонпром» построил только один танк для Вооруженных сил Украины, а во времена СССР предприятие создавало по 900 в год.

Президент Украины остался, мягко говоря, не доволен работой концерна, который взялся за выполнение массы задач: авиастроения, создания вооружения, припасов, бронетанковой, автомобильной, инженерной и специальной техники, судов, радиолокации и систем ПВО. Как оказалось, предприятия не в состоянии выполнять поставленные задачи, а могу лишь распиливать бюджет.

Условия работы

Когда Зеленский пришел проверять «Укроборонпром», то в первую очередь обратил внимание на отопление.

«Почему у вас в любом здании на Харьковщине очень холодно? Хотел бы спросить и мэра, и главу областной государственной администрации», — сказал Зеленский, отметив, что пообщался с сотрудниками, которые рассказали об отсутствии отопления на авиационном заводе в Харькове и заводе имени Малышева (оба входят в «Укроборонпром»).

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Козлов

Нулевая производительность

За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов Подробнее

Зеленский «выпал» уже с того, что за 10 лет стратегический концерн «Укроборонпром» собрал всего один танк, хотя в Советском Союзе делал по 900 в год. Президент тут же обозначил главные проблемы предприятия. По его словам, у заводов, входящих в концерн, огромные долги по зарплатам сотрудникам — четыре года людям не платят. Как сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичус, задолженность предприятий «Укроборонпрома» поставщикам и сотрудникам составляет почти 430 миллионов долларов. Это с учетом, что средняя зарплата в концерне — 12,7 тысячи гривен (33 тысячи рублей).

Говоря о производительности компании, у «Укроборонпрома» огромные проблемы с планированием и стратегией. Это признал сам гендиректор: «Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям Укроборонпрома».

О «непрозрачности бюджета» в концерне сказали даже иностранные аналитики.

Источник фото: «Укроборонпром»

Коррупция

«Укроборонпром» состоит из 116 предприятий, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Лишь 70 из них являются прибыльными, отметил Абромавичус. Он признал, что военно-промышленный комплекс Украины находится в «труднейшем положении».

Депутат Рады предсказал национальную катастрофу для Украины из-за пришедших политиков Подробнее

В это можно поверить. В начале 2019 года на Украине вышла программа «Наші гроші», во время которой публике показали расследование о хищениях в оборонном секторе страны. Отмечалось, что участники коррупционной схемы заработали минимум 250 миллионов гривен (648,5 миллиона рублей по нынешнему курсу) во время войны в Донбассе. Это происходило благодаря контрабанде запчастей к военной технике, которую «Укроборонпрому» продавали в два-четыре раза дороже. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в расследованиях, начатых после выхода программы, фигурирует 10 предприятий. Они входят в структуру «Укроборонпрома», а убытки составили около миллиарда гривен (2,6 триллиона рублей).

Абромавичус подтвердил факт коррупции. По его словам, компании, связанные с бывшими политиками, получали большую часть государственного оборонного заказа.

Теперь Зеленский собрался созвать правительство и выяснить, почему концерн имеет такую низкую производительность, а также найти решение проблем с долгами.