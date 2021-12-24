Один праздник, но две даты. Почему католики и православные отмечают Рождество в разные дни

Миллионы христиан каждый год отмечают Рождество. Но если для католиков торжественный день 25 декабря и сегодня они отмечают сочельник, то для христиан — 7 января. В чем разница между праздничными днями и почему даты две, рассказывает «360».

Рождество Христово

Этот праздник является одним из главных духовных праздников для христиан. Он был установлен в честь рождения Иисуса Христа, откуда и пошло название торжества. Согласно библейскому учению, Дева Мария пришла вместе с супругом Иосифом в Вифлеем после указа царя Ирода о проведении переписи населения.

Пару приютили пастухи, а ночью Дева Мария родила Иисуса. Первыми ему поклонились пастухи, которым возвестили о рождении Христа ангелы. Затем пришли волхвы, следовавшие за светом звезды, преподнесшие в дар золото, ладан и смирну.

Так как все происходило в темное время суток, то начинать праздновать Рождество принято накануне вечером — в сочельник. В этот день верующие накрывают на стол и приступают к трапезе только после появления на небе первой звезды.

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Почему 25 декабря и 7 января?

Главное отличие между православным и католическим Рождеством — дата. Первые празднуют в ночь на 7 января. В этот день торжество проходит не только в России, но и у Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей.

У католиков, протестантов и даже некоторых православных Рождество Христово проходит в ночь на 25 декабря. Разница в датах между западными и восточными церквями объясняется летоисчислением и двумя календарями, которых придерживаются конфессии.

Раньше существовал только Юлианский календарь. Его ввели в 46 году до н. э., но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел реформу, чтобы появилось соответствие астрономическому времени. Таким образом появился Григорианский календарь, на который стали постепенно переходить католики и протестанты.

Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому одни празднуют Рождество 25 декабря, а другие — 7 января. Стоит понимать, что это один и тот же день, а разница только в системе летоисчисления.

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Сходства и различия праздника

Вернемся к сочельнику. Его празднуют все христиане, которые перед Рождеством соблюдают очень строгий пост, а в сочельник ставят на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. Хозяйки обязательно готовят узвар — компот из сухофруктов. Также среди угощений должна быть рождественская кутья. Это каша, которую обычно делают из цельных зерен пшеницы и заправляют медом, орехами и изюмом.

Если православные до Рождества соблюдают очень строгий пост, то католики не придерживаются таких жестких ограничений. Для православных праздник имеет более церковное значение, а для католиков — семейное. У католиков принято обязательно дарить всем подарки, а главный волшебник торжества — Санта Клаус, или Святой Николай.

После сочельника католики и протестанты должны присутствовать хотя бы на одной из трех месс — ночной, утренней или дневной. Они символизируют рождение Иисуса в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого человека. У православных же одно рождественское богослужение, длящееся до утра.

Завершается празднование Рождества пышным застольем. Каждая семья накрывает богатый стол с разнообразными блюдами. Традиционно принято готовить утку или индейку, но у всех стран есть определенные главные праздничные блюда.