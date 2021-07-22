Одежда и обувь подорожают осенью. Россиянам дали советы, как сэкономить

С осени в России подорожают одежда и обувь. У россиян есть время купить новые вещи по старым ценам. В этом помогут правильная оценка своего гардероба и распродажи. А вот с интернет-покупками стоит быть аккуратнее и выбирать только тех продавцов, которые гарантируют возможность возврата. Обувь же лучше всего покупать в офлайн-магазинах.

С осени одежда и обувь в России начнут дорожать. Продавцы прогнозируют рост около 10-15%, но к началу 2022 года подорожание составит 18-20%. Основной причиной называют стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу. На фоне пандемии, вызвавшей сбой в работе портов в Китае, цена трансфера выросла в пять-шесть раз.

Кроме того, на 35% подорожал хлопок, сильно повысились цены на эластан. Лучшее синтетическое волокно на рынке скупили американцы, и это вызвало дефицит и подъем цен на него. Некоторые ретейлеры, балансируя в регулировке маржи и расходной части, стараются удержать цены. Но и они отмечают, что не смогут делать это бесконечно.

Также подорожали стройматериалы, дерево и металл — цены на них бьют рекорды. Из-за этого инвестиции в открытие магазинов становятся очень дорогими. Свою лепту внесли и слабые позиции рубля. Хотя недавние исследования показали, что российская валюта — одна из самых недооцененных в мире.

Отечественная одежда

В Министерстве промышленности и торговли РФ «360» подтвердили, что рост стоимости действительно связан с повышением цен на перевозку. Фрахт из Юго-Восточной Азии по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз. Это было связано с разрывом мировых логистических цепочек из-за локдауна и последствиями происшествия с сухогрузом в Суэцком канале.

Также серьезным фактором стал рост цен на мировых рынках сырья для производства одежды: полиэфирного волокна, хлопка и вискозы. Подорожание товаров отечественных производителей одежды может составить 3-5%. Это частично связано с подорожанием доставки ткани и фурнитуры, а также ростом коммунальных платежей.

В Минпромторге рассказали, что повышение стоимости одежды и обуви в сезон — ежегодный процесс в рознице. В этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. Увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами.

В ведомстве также отметили, что постоянно следят за ситуацией и отслеживают факторы риска. При этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно это касается таких предметов одежды, как куртки и плащи.

За обувью в офлайн

Имиджмейкер и стилист Юлия Макушева сказала «360», что, несмотря на скорое подорожание, не нужно покупать лишние вещи. Стоит понять свои потребности и рационально оценить гардероб, отдавая предпочтение максимально функциональным решениям.

«То есть покупать не 10 пар обуви, а одну-две пары, которые будут подходить под все комплекты. Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, черный, серый. Лучше купить одну хорошую, пусть и не очень дешевую вещь, чем приобретать много недорогих низкокачественных товаров», — отметила Юлия Макушева.

По мнению стилиста, не нужно экономить на обуви и сумках — они должны быть качественными и комфортными. А вот брюки, джинсы, юбки, футболки вполне можно купить подешевле. Тем более что сегодня модно сочетать дорогие и дешевые вещи, подчеркивая, что человек умеет управлять своим гардеробом и создавать образ вещами из разных ценовых категорий.

Многие в преддверии повышения цен надеются заранее обновить гардероб в интернет-магазинах. Но вот обувь в Сети лучше не покупать: даже при точном соблюдении размера она далеко не всегда подходит. Юлия Макушева подчеркнула, что обувь — вещь, которая требует в первую очередь комфорта, поэтому ее нужно мерить.

Интернет-покупки с умом

Стилист и имиджмейкер Евгений Ильенко уверен, что россиянам помогут распродажи, которые уже сейчас идут во многих магазинах. В разговоре с «360» эксперт уточнил, что сейчас со скидкой продаются не только летние коллекции, но и демисезонные модели, которые вполне подойдут для наступающей осени.

«Это джинсы, брюки, рубашки, некоторая обувь. Таким образом, получится сэкономить достаточно хорошую сумму денег. Можно заказать товары за рубежом, но нужно понимать, что при заказе вещей за границей есть риски. Размеры могут не подойти или модель сядет не так, как выглядит на фотографии», — пояснил Евгений Ильенко.

Если есть понимание, какие вещи брендов подходят, их можно заказывать, посоветовал стилист. Но стоит убедиться, что у покупателя будет возможность возврата. Оптимально заказывать несколько вещей в пределах таможенного лимита в 200 евро, чтобы избежать уплаты налогов.

«Учитывая грядущее подорожание, думаю, что стоит покупать вещи более ноские, практичные, часто используемые в повседневной жизни. В первую очередь это джинсы и хорошая, крепкая обувь. Но тут выбор гардероба зависит от рода деятельности человека», — сказал Евгений Ильенко.