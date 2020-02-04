Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, барельеф сняли члены патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова. Изображение маршала висело на стене общежития, где после войны несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Активист Демьян Ганул заявил, что в рамках процесса декоммунизации Украины добивался уничтожения барельефа пять лет, но городские власти этот процесс «саботировали». Поэтому он обратился напрямую к ректору университета Игрою Ковалю, и он разрешил демонтировать памятную доску.

Украинским националистам, которые начала сорвали барельеф, и затем начали топтать его ногами, пытался помешать депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов. Но ему это не удалось.

Мемориальную доску радикалы увезли в неизвестном направлении. Ранее они обещали отдать ее в Одесский краеведческий музей.