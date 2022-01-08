Одержимые знаменитостями люди оказались менее умными. Интерес к чужой жизни расслабляет мозг

Интересующиеся жизнью звезд люди оказались менее умными по сравнению с остальными. К такому выводу пришли венгерские ученые после проведения исследования. По словам психологов, во всем виновата информация, которая не несет для мозга никакой пользы. Новости шоубиза не развивают мышление, хотя чужая жизнь всегда кажется интереснее.

Результаты исследования венгерских ученых появились в журнале BMC Psychology. Работа специалистов показала, что люди, одержимые голливудскими сплетнями и знаменитостями, не очень умны.

Всего в исследовании участвовали 1763 взрослых жителя страны. Сначала они прошли тесты на словарный запас и грамотность, а также на умение считать. После этого испытуемым предложили заполнить анкету под названием «Шкала отношения к знаменитостям».

В бланке содержался ряд вопросов, на которые нужно было ответить «да» или «нет». Например, участников спрашивали, одержимы ли они подробностями жизни своих кумиров, чувствуют ли они себя обязанными узнать личные привычки любимых звезд. Также во время исследования людей просили рассказать о доходах, образовании и материальном. Таким образом ученые смогли получить максимально подробную картину.

«Результаты показывают, что существует прямая связь между поклонением знаменитостям и более низкими показателями в когнитивных тестах, которая не может быть объяснена демографическими и социально-экономическими факторами», — отметили авторы работы.

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Они пояснили, что высокие баллы по шкале отношения к знаменитостям коррелируют с более низкими показателями в тестах умственных способностей. При этом ученые не смогли однозначно определить, является ли увлеченность жизнью звезд причиной или следствием низкого уровня ума.

«В будущих исследованиях следует поискать дополнительные доказательства нашего предположения о том, что когнитивные усилия, затрачиваемые на погружение в жизнь любимой знаменитости, могут мешать выполнению задач, требующих внимания и других когнитивных навыков», — заявили специалисты.

Пока точно неясно, в какой именно момент участники исследования потеряли остроту ума. Это могло произойти еще до их увлечения жизнью селебрити.

Интерес к чужой жизни

Человеческое сознание и мозг перестают развиваться, когда человек больше не совершает для себя новых открытий. Об этом «360» рассказала психолог Марина Гладышева. В качестве примера она привела школу и университет, в которых учащиеся узнают что-то новое постоянно.

«Мы все шире и шире открываем мир. Когда мы смотрим по телевизору звезд, мы ничего не познаем. Мы узнаем новую информацию, но это не познание, а немного другое. Это просто некая информация, которая никуда нас не ведет», — пояснила она.

В этом случае мозг расслабляется и перестает развиваться. По словам Гладышевой, любому человеку чужая жизнь всегда кажется интереснее. Особенно это касается насыщенных будней популярных личностей.

«Не все люди могут позволить себе жить яркой жизнью и каждый день чувствовать жизнь на 100%. Утром проснулся и у тебя куча событий в жизни, ты чувствуешь, что живешь классно, вкусно. Поэтому люди начинают смотреть на то, как живут другие. Это вызывает в них какие-то эмоции», — отметила психолог.

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Она добавила, что одни начинают радоваться за другого человека, а некоторые люди начинают испытывать ненависть. Гладышева указала на такой момент, как причисление себя к чужой жизни. Когда блогер делится чем-то или что-то рекламирует, он будто дает возможность другому человеку прикоснуться к своей жизни.

«Люди на это смотрят и думают: „Ой, я тоже туда поеду путешествовать“ или „Я буду это делать“. Кто-то смотрит и наоборот компенсируется этим, говоря: „Да все это бред, они лгут и обманывают“. Это позволяет человеку как-то оправдывать свою жизнь», — сказала она.

В случае со знаменитостями существует и проблема появления комплексов. Кто-то может посмотреть на кого-то из звезд или блогеров и решить, что у него никогда ничего подобного не выйдет. Такой человек начинает обесценивать себя, но есть и те, кто пытается повторить за кумиром.

Как считает Гладышвеа, на ситуацию с одержимостью знаменитостями очень сильно повлияло развитие соцсетей. Раньше люди тоже интересовались жизнью звезд, но источников информации было намного меньше.