Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм заблокировал резолюцию о признании геноцида армян после встречи с Эрдоганом и Трампом. «360» выяснил, не признак ли это потепления отношений между Штатами и Турцией.

По заверениям Грэма, он отказал в рассмотрении резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего». Сенатор заявил, что в данном вопросе должны разбираться Турция и Армения. «Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — заключил республиканец. По правилам верхней палаты Конгресса любой сенатор может попросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции. Он же может заблокировать инициативу.

Однако блокировка единогласного решения в пользу резолюции — это лишь личное мнение одного сенатора, который очень близок к президенту Трампу. Об этом в разговоре с «360» заявил советник Демократической партии США Антон Конев.

Резолюция отражает исторические факты: геноцид произошел. Она заслуживает признания как таковая. Он прошел Палату представителей подавляющим большинством голосов. Антон Конев советник Демократической партии США.

Резня в Эрзуруме, 1895 год. Источник фото: Wikimedia

Блокировку документа сенатором Конев назвал временной мерой, которая означает лишь то, что резолюцию ждет чуть более долгий путь. О потеплении в отношениях Турции и Штатов говорить пока рано, считает собеседник «360». «Думаю, пока рано судить о результатах переговоров. В прошлый раз, когда у Трампа было соглашение с Эрдоганом, он написал ему письмо с угрозами. Это ни к чему не привело», — напомнил Конев.

Глава Турции, прибывший с визитом США и возвращающийся исключительно с блокировкой этого документа, не демонстрирует никакого прогресса в отношениях. У Анкары гораздо больше проблем, чем резолюция о геноциде. Так считает турецкий политолог Джейлан Озгюль.

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«Да и даже если в США проголосуют за то, что был геноцид, это все можно оспорить в ООН», — добавила собеседница «360».

Рассмотрение резолюции инициировал сенатор-демократ Роберт Менендес. Он заявил, что внешняя политика США должна «добросовестно учитывать нарушения прав человека».

События 1915 года в Османской империи признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде, а также в ряде других государств. Тогда армян массово убивали и депортировали. Турция же с такой трактовкой не согласна.