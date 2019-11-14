Очередной поворот на 180°. Геноцид армян заблокировали — но значит ли это потепление отношений Турции и США
По заверениям Грэма, он отказал в рассмотрении резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего». Сенатор заявил, что в данном вопросе должны разбираться Турция и Армения. «Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — заключил республиканец. По правилам верхней палаты Конгресса любой сенатор может попросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции. Он же может заблокировать инициативу.
Однако блокировка единогласного решения в пользу резолюции — это лишь личное мнение одного сенатора, который очень близок к президенту Трампу. Об этом в разговоре с «360» заявил советник Демократической партии США Антон Конев.
Резолюция отражает исторические факты: геноцид произошел. Она заслуживает признания как таковая. Он прошел Палату представителей подавляющим большинством голосов.Антон Коневсоветник Демократической партии США.
Блокировку документа сенатором Конев назвал временной мерой, которая означает лишь то, что резолюцию ждет чуть более долгий путь. О потеплении в отношениях Турции и Штатов говорить пока рано, считает собеседник «360». «Думаю, пока рано судить о результатах переговоров. В прошлый раз, когда у Трампа было соглашение с Эрдоганом, он написал ему письмо с угрозами. Это ни к чему не привело», — напомнил Конев.
Глава Турции, прибывший с визитом США и возвращающийся исключительно с блокировкой этого документа, не демонстрирует никакого прогресса в отношениях. У Анкары гораздо больше проблем, чем резолюция о геноциде. Так считает турецкий политолог Джейлан Озгюль.
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«Да и даже если в США проголосуют за то, что был геноцид, это все можно оспорить в ООН», — добавила собеседница «360».
Рассмотрение резолюции инициировал сенатор-демократ Роберт Менендес. Он заявил, что внешняя политика США должна «добросовестно учитывать нарушения прав человека».
События 1915 года в Османской империи признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде, а также в ряде других государств. Тогда армян массово убивали и депортировали. Турция же с такой трактовкой не согласна.