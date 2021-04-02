Контроль цен и раздолье мошенников. Украину настиг очередной газовый кризис

Международный валютный фонд (МВФ) выступил против контроля цен газа на Украине. Он длился на протяжении двух месяцев, но с апреля цены вновь должны были стать рыночными. Однако многие поставщики оставили их на том же уровне. Помимо этого в стране продлили сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств до 2023 года. А заработать на простых украинцах пытаются еще и мошенники.

С апреля цена на газ на Украине снова должна была начать формироваться на рыночных принципах. А с мая страна перейдет на обязательные годовые контракты с поставщиками. Пока повышение цен не произошло, к неудовольствию МВФ.

Раннее правительство ограничило цены на газ на два месяца: февраль и март. Их зафиксировали на отметке 6,99 гривны (около 20 рублей) за кубометр. Об этом сообщила Украина.Ру. Упоминается и то, что с 1 апреля многие поставщики не повысили цены, а сохранили их на прежнем уровне.

Против такого регулирования цен выступил МВФ. Глава представительства фонда на Украине Йоста Люнгман в интервью агентству Интерфакс-Украина объяснил, что такие методы неэффективны и создают риск коррупции.

«Существует — и будет существовать — значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета», — заявил он.

Однако правительство, ожидаемо, боится повышать цены, потому что ранее подобные действия вызвали массовые протесты по всей стране.

Что будет с ценами?

Ведущий эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «360», как устроены дела с газом на Украине. Дело в том, что на протяжении долгого времени власти вообще не поднимали тарифы на газ: ни в 90-е, ни в 2000-е годы. Это обусловлено тем, что в стране была жесткая политическая конкуренция. Стоило поднять тариф на электроэнергию, и ты сразу терял популярность у народа. Вот политики и не решались на подъем цен вплоть до 2014 года.

В 2013–2014 годах в стране начались перемены, и к власти пришли новые люди. Они увидели, что денег в стране нет, российский рынок закрывается, а с экономикой начались большие проблемы. Ничего не оставалось, как обратиться за помощью в МВФ. Там им сразу сказали, что для получения денег нужно сначала индексировать тарифы на газ и привести их к рыночным показателям.

Поскольку цены не поднимали довольно долго, то индексация и рост тарифов был резким и большим. Для населения это стало большим шоком, начались протесты по всей стране и некоторые говорили, что следующий Майдан в стране будет тарифным.

В разы выросла стоимость отопления, воды, электроэнергии, и самого газа. Вот правительству и пришлось вводить контроль над ценами, чтобы всех успокоить. Сейчас они ходят по тонкой грани. С одной стороны, пытаются следовать требованиям МВФ, чтобы получать деньги. С другой, как только чувствуют, что народ на грани взрыва, начинают фиксировать тарифы.

По мнению Юшкова, рост цен все равно продолжится, потому что властям деваться некуда и выполнять требования МВФ нужно. Единственное отличие будет в темпе роста цен. Сейчас оно будет происходить более постепенно и плавно.

Раздолье для мошенников

Вместе с переменами тарифов на газ по всей стране также устанавливают новые газовые счетчики. Их сроки установки должны были подойти к концу в 2021 году, но власти продлили сроки до января 2023 года. Это должно дать время людям разобраться со своими объемами потребления газа.

На волне таких перемен в стране начали плодиться мошенники. Одни втридорога пытаются впихнуть пенсионерам новые счетчики, другие берут оплату за проверку старых, а третьи вообще под прикидом газовых компаний приходят чистить дымоходы.

Как пишет новостной портал «Город Х», в Харькове появилась целая группа мошенников. Они представляются специалистами компании «Харьковгаз», предоставляющими услуги по проверке дымоходов.

«АО „Харьковгаз“ не предоставляет услуги по проверке и обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов ни в одном регионе Украины. Эти услуги предоставляют специализированные организации, получившие разрешение на такие работы в Государственной службе Украины по вопросам труда», — заявили в пресс-службе компании.

Портал «Хвиля» также сообщил о том, что на фоне актуализации газовой темы развелось много злоумышленников. Они не только на словах представляются сотрудниками газовых служб, но зачастую даже появляются в рабочей униформе и имеют при себе фальшивые удостоверения. Их жертвами обычно становятся наименее социально защищенные группы людей — пенсионеры.

Сначала они представляются сотрудникам службы, затем начинают проверять счетчик или другое оборудование. Зачастую по итогам проверки оказывается, что трубы слишком холодные, счетчик барахлит и бедный пенсионер переплачивает за газ. Далее мошенники предлагают бесплатную установку нового оборудования, чтобы человек ничего не переплачивал. После этого они просят символическую сумму за свои услуги, прослеживают откуда пенсионер достает сбережения, а после, когда он не видит, из той самой заначки забирают все деньги. Счетчик они, разумеется, не меняют, обещая прийти на следующий день.