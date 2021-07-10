Москвичи в жару выстроились в очереди за «КовиВаком». Ради щадящей вакцины люди пошли на риск перегрева

Очереди из москвичей протянулись в открытые прививочные павильоны в парках города, куда привезли вакцину «КовиВак» Центра имени Чумакова. Желающих сделать прививку не испугало долгое стояние на жаре. Опрошенные «360» специалисты рассказали об особенностях этого препарата и оценили причины ажиотажа вокруг вакцины.

Очереди на вакцинацию

Павильон «Здоровая Москва» в Тушинском парке переживает небывалый наплыв посетителей. Это один из 14 пунктов, куда доставили вакцину от коронавируса «КовиВак» производства Центра имени Чумакова. На сайте мэрии говорится, что в каждый из павильонов доставили по 850 доз вакцины.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что желающие привиться стоят в очереди, соблюдая социальную дистанцию. Температура в городе уже превысила +30 градусов. Тем, кто попал в тень повезло больше.

Один из очевидцев со ссылкой на волонтеров пояснил, что ждать приходится по несколько часов. Предварительная регистрация для прививки в павильоне не требуется.

В Telegram-каналах появилось сообщение, что место в очереди в парке имени 50-летия Октября на западе столицы продают за 15 тысяч рублей.

Страх перед «побочками»

Вакцину «Ковивак» выбирают люди, у которых любая прививка вызывает серьезные побочные реакции. Считается, что этот препарат переносится легче. Таким мнением с «360» поделился врач-эпидемиолог Центральной клинической больницы Москвы Эдуард Шунков.

Он напомнил, что «КовиВак» сделан из цельного коронавируса, который обезврежен. Его отличие от других препаратов кроется в большем количестве инфекционных антигенов, на которые реагирует иммунная система. Но при этом реактогенность (свойство вакцины вызывать побочные эффекты. К примеру, повышение температуры — прим. ред.) «КовиВака» ниже, чем у других препаратов. Но это имеет обратный эффект — меньшее количество антител.

«Я думаю, что в пользу „КовиВака“ делают те люди, которые тяжело переносят все вакцины. Потому что несмотря на то, что „КовиВак“ может давать меньше антител, он менее реактогеннен, перенести его легче», — пояснил Эдуард Шунков.



Полного отсутствия побочных эффектов «КовиВак» не гарантирует, заявил в беседе с «360» глава лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко.

«Нет ни одной вакцины, у которой не было бы реакции. Она должна быть всегда. Но в очень ограниченных рамках, чтобы не вызывать проблем», — подчеркнул эксперт.

Гигантские очереди могли появиться из-за ограниченного количества доз вакцины, не исключил глава лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко. В беседе с «360» он пояснил, что масштабное производство «КовиВак» пока не налажено, а количество желающих привиться большое.

Специалист отметил, что многие могли выбрать этот препарат из-за способа его производства. Инактивированные вакцины делают с 60-х годов прошлого века. Прививки от клещевого энцефалита или полиомиелита делают именно такими препаратами. За большое количество лет инактивированные вакцины доказали свою безопасность.

Кроме того, многие знают и помнят Центр имени Чумакова еще как советский Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Это признанная и авторитетная организация, которая работает много лет. Это тоже могло сыграть свою роль в популярности «КовиВака».

Александр Бутенко рассказал, что при проведении клинических испытаний, которые проводились на небольших группах участников, вакцина не вызвала серьезных нежелательных реакций и привела к появлению антител. Все показатели для регистрации соблюдены. Остался только один вопрос: может ли «КовиВак» остановить эпидемию?

«Есть такое понятие эпидемиологический эффект вакцины, то есть способность предотвратить распространение заболевания. Это проверяется на огромном количестве людей. К примеру, нужно привить миллион человек и сравнить с миллионом непривитых, чтобы посмотреть, насколько снизилось распространение инфекции», — пояснил эксперт.

В качестве положительного примера профессор привел «Спутник V», которым привиты уже несколько миллионов человек в более чем 30 странах. В случае «КовиВака» такие выводы делать пока рано.

Прививка на жаре

Отвечая на вопрос о том, не опасно ли делать прививку, отстояв несколько часов под палящим солнцем эксперты отметили, что если человек переносит зной хорошо, он не вызывает у него дискомфорта, то ничего страшного в этом нет. Но лучше все же прикрывать голову и иметь с собой бутылку воды.

Для людей, которым в жаркую погоду становится не по себе лучше отказаться от вакцинации и дождаться прохладных дней. Прививка может в таком случае дать сильные побочные эффекты.

«Перед вакцинацией рекомендуют высыпаться, не переутомляться. Следовать этим правилам нужно еще три дня после прививки. Также советуют избегать соляриев и физических нагрузок», — заявил Эдуард Шунков.

Профессор Бутенко отметил, что долгое нахождение на солнце может привести к удару. После этого у человека начнется жар. А это полностью исключает возможность вакцинации.

Вакцину от коронавируса «КовиВак» зарегистрировали в России в феврале 2021 года. По результатам клинических исследований. Прививку не ставят лицам младше 18 и старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, людям со злокачественными опухолями, хроническими болезнями легких и аллергикам.

Для пациентом с другими хроническими заболеваниями вакцинацию могут провести только во время ремиссии. Решение примет лечащий врач.