Выход нового iPhone в продажу снова заставил людей часами стоять в очереди у магазина на Тверской. Желающих отдать больше сотни тысяч за новый гаджет собралось немало, причем некоторые покупают телефоны каждый год — все ради престижа. Практического смысла в таких частых обновках для подавляющего большинства нет, но люди руководствуются принципом «понты дороже денег».

Утром 24 сентября в Москве стартовали продажи новых моделей iРhone. Некоторые любители техники Apple занимали места в очереди еще с предыдущего вечера, чтобы наверняка оказаться в числе первых. Однако ажиотаж уже был не таким массовым, как в прошлые годы, хотя цены на новые смартфоны были относительно низкими для iPhone — от 69 тысяч.

Большинство пришедших постоять в очереди и прикупить новенький гаджет представлялись работниками IT-сектора, а желание обзавестись последним iPhone в числе первых объясняли привычкой и желанием быть в тренде.

Хотя один из первых покупателей рассказал «360», что за новой моделью в числе первых приехал из-за того, что старый девайс стал плохо работать: iPhone 12 мужчина разбил.

«Нервы дороже», — уверен он.

Дань моде и привычке

Сестра первого покупателя Арина рассказала «360», что семья обновляет гаджеты от Apple каждый год по привычке. Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев уверен, что именно этим можно объяснить популярность новинок среди большинства ревностных покупателей техники от Apple.

«Все-таки iPhone — это не только технологичный гаджет, но и модный аксессуар. У многих людей уже выработалась такая добрая традиция — купить новое устройство, порадовать себя в первый день продаж, приобщиться к эксклюзивности», — объяснил он.

Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко объяснил «360», что в случае с Apple ключевым двигателем продаж является сильный бренд, который продает не технические характеристики смартфона, а принадлежность к числу владельцев модной и дорогой техники.

Вместе с техническими составляющими продается ментальная принадлежность человека. Каждый новый iPhone — это как социальное доказательство, что ты на шаг ближе к новой, хорошей жизни, это новый статус Александр Дяченко.

Николай Николаев добавил, что в привычке покупать самые новые гаджеты может быть и финансовая выгода. Прошлогодняя модель еще не успела устареть ни с точки зрения функционала, ни с точки зрения дизайна, то есть ее все еще можно выгодно продать.

«По факту получится, что вы покупаете новую модель не за полную стоимость, а только доплачиваете разницу от продажи старого телефона, который все еще в отличном состоянии», — отметил Николаев.

Обновленный функционал

Эксперты уверены, что практический смысл каждый год покупать новую модель iPhone есть только для тех россиян, которые используют смартфон для работы и действительно нуждаются во всем обновленном функционале.

«Тут еще камера лучше, я уже читала. iPhone — удобная для меня вещь, каждый год там новые программы, новые обновления, он улучшается с каждым годом, поэтому это удобно», — рассказала «360» Арина.

Однако, по словам шеф-редактора журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, реально использовать все функции новых моделей могут 2-3% покупателей, которые обновляют гаджет именно из-за рабочих нужд.

«Сейчас многие используют многофункциональные смартфоны для профессиональной работы — фильмы, снятые на смартфоны, например», — отметил он.

Исследование аудитории покупателей смартфонов показало, что большинство покупает новые модели, „чтобы были“, — 80% владельцев не пользуются всеми функциями, а может, и не знают о них. Но это элемент имиджа, как говорят, „понты дороже денег“ Леонтий Букштейн.

Александр Дяченко согласился, что принципиальная функциональная разница между несколькими последними моделями будет заметна очень немногим.

«У iPhone есть преимущество в создании контента — лучший захват кадра, более динамичное видео и так далее. Но разницы между двумя предыдущими версиями почти нет», — подчеркнул эксперт.