Очереди под запретом. Жителям Туркмении угрожают арестом за попытку купить еду

В Туркмении запретили очереди за продуктами. Их стали скрывать, чтобы якобы не портить имидж президента. Теперь местным жителям нельзя выстраиваться перед магазинами более четырех человек. В противном случае им угрожают арестом.

Запрет ввели в Туркменабаде, сообщилоиздание «Радио Азатлык», признанное в России иноагентом. Такое распоряжение отдал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркмении.

Две недели назад он же полностью запретил населению собираться перед магазинами в Ашхабаде. Якобы длинные очереди «дискредитируют имидж» его отца. В Ашхабаде люди это проигнорировали, что привело к задержаниям и арестам.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. <…> Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», — поделился местный житель.

Согласно новому регламенту, прийти в магазин могут только предварительно зарегистрированные граждане и исключительно в назначенное время после звонка продавца. Остальным желающим купить продукты приходится ждать своей очереди в подъездах соседних домов.

«Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин», — рассказал житель Туркменабада.

Ситуация с продуктами в Туркмении

Экономический кризис в Туркмении тянется уже несколько лет. Из-за него и постоянного снижения курса национальной валюты на черном рынке покупательная способность граждан существенно упала. Многие местные жители уже попросту не могут позволить себе покупать продукты на рынках или у частных продавцов. Так они попали в зависимость от товаров по субсидированным ценам, которые продаются в государственных магазинах. Однако и в них наблюдают дефицит товаров.

Люди выстраиваются в очереди перед государственными магазинами рано утром, чтобы успеть что-то купить. Обычно продукты заканчиваются быстро. Субсидированные товары продают с 06:00 до 08:00. При этом в месяц на человека обычно продается по литру хлопкового масла, литру подсолнечного масла, килограмму сахара и килограмму риса. Также очень востребованы куриные яйца. Если кто-то не смог приобрети свой продуктовый паек в первом квартале года, он прогорает.

В Human Rights Watch и Туркменской инициативе по правам человека отметили, что дефицит субсидируемых продуктов питания в стране растет вот уже пять лет.

Замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер подчеркнула, что для правительства Туркмении имидж страны важнее благосостояния людей. Она добавила что руководство государства пренебрегает самыми основополагающими нормами прав человека. Само правительство Туркмении серьезных социально-экономических проблем и продовольственного кризиса не признает.