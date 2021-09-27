Обзор BadComedian на фильм «Чернобыль» спасли от блокировки. YouTube наказывает даже за небольшое цитирование
Обзор BadComedian на отечественный фильм «Чернобыль» заблокировали за границей по требованиям правообладателей. Это не первый раз, когда работа Евгения Баженова приводит к конфликту с кинодеятелями. В 2019 году к нему предъявляли миллионный иск. В этот раз все проблемы, кажется, разрешились благополучно благодаря одному из создателей фильма.
Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что его выпуск с обзором фильма Данилы Козловского «Чернобыль» заблокировали почти в 70 странах. Видео стало недоступно в числе прочего в Великобритании, Греции, Израиле, Италии. Однако в России выпуск остался в свободном доступе.
Баженов уточнил, что в сообщении об ограничениях указаны три организации: Netflix, MPI Media и CPRAgency. По словам блогера, ограничения «накинули вручную и не в первый день релиза». При этом обзор не стали блокировать сразу, чтобы не злить большую часть аудитории.
Однако меньше чем через сутки BadComedian сообщил в соцсетях, что обзор разблокировали. По-видимому, это произошло после вмешательства Александра Роднянского. Продюсер фильма «Чернобыль» пообещал связаться с правообладателем, который подал жалобу. Это подтвердил и сам блогер.
Страйк за эпизод
Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко пояснил «360», что контент на YouTube при желании может заблокировать любой правообладатель даже самого маленького кусочка видео. Если эта частица появится в чужом видео, автора канала после жалобы хозяина видео ждет страйк.
«Это нормальная практика для YouTube. По поводу отсутствия блокировки канала в России удачно сказал сам Евгений: если бы это произошло, аудитория канала BadComedian могла бы легко пойти в основные аккаунты и начать высказывать там свое мнение, занижать рейтинг на популярных порталах типа „Кинопоиска“», — сказал Александр Дяченко.
По мнению эксперта, именно так поклонники Баженова могли отреагировать на то, что блогеру-миллионнику не дали высказать свое мнение.
Обзор на «плоскую картинку»
21 сентября Евгений Баженов выпустил свой видеообзор на фильм о советских ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Со свойственным ему юмором блогер акцентировал внимание на неудачных деталях фильма, особенно подчеркнув особенности далекого от реальных событий сценария.
Досталось от BadComedian и Даниле Козловскому, который в этом фильме выступил в качестве и исполнителя главной роли, и режиссера, и продюсера. Критик подробно разобрал манеру игры актера, а также других персонажей фильма. В рецензии также использовались отрывки из интервью авторов фильма.
Баженов отметил, что фильм лишь паразитирует на известности сериала «Чернобыль», иногда бесстыдно цитируя одноименный сериал HBO, а также на судьбах и трагедии катастрофы. По словам блогера, в отечественном кинофильме авария на советской атомной станции стала лишь плоской картинкой на заднем плане для героя.
Ответ блогеру
Продюсер картины Александр Роднянский, отвечая в соцсети своему подписчику, назвал обзоры BadComedian некомпетентными и поверхностными. По мнению продюсера, рецензии Баженова привлекают людей с разным уровнем образования за счет энергичности и остроумия роликов.
По его словам, все претензии блогера объясняются его политической позицией и верой в то, что в СССР система не могла ошибаться. Роднянский также добавил, что сам принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и общался с другими участниками, которые жертвовали своими жизнями и здоровьем.
Напоследок продюсер отметил, что если Евгений Баженов не согласен с позицией авторов фильма, ему никто не запрещает снять свой фильм и показать верную, с его точки зрения, историю. «Если Бэд не согласен, пусть сделает свой фильм. А не упражняется в гопническом остроумии на чужих», — предложил Роднянский.
Ранее режиссер Тимур Бекмамбетов, на фильмы которого BadComedian также неоднократно делал рецензии, назвал вредными обзоры блогера. «Самая страшная вещь, которую он делает: 90% людей смотрят его обзор, но не смотрят фильмы», — сказал режиссер «Дозоров» и «Елок».
Иск на миллион
Несколько лет назад канал BadComedian был под угрозой полного закрытия. Тогда кинокомпания Kinodanz подала к Евгению Баженову иск на миллион рублей из-за нарушения авторских прав при обзоре фильма «За гранью реальности». Сам блогер посчитал это местью за разгромные обзоры провальных картин компании и попыткой заблокировать его YouTube-площадку.
Тогда за блогера вступилось немало медийных лиц, в том числе авторы и актеры из фильмов, на которые BadComedian делал рецензии. Режиссер Сарик Андреасян даже записал видеообращение в поддержку Баженова и призвал к тому же своих коллег. Марафон поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
В итоге иск истцом был отозван. Компания Kinodanz полностью отказалась от своих исковых требований. От Баженова перестали требовать удалить спорный обзор — и блогер перестал быть обязанным выплачивать компенсации.