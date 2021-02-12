Школьнице пришлось доказывать, что учитель ОБЖ ее домогался. В таких ситуациях у неверия взрослых есть объяснение

В Петербурге преподавателя ОБЖ обвинили в домогательствах к ученицам. Пострадала не одна девочка, но родители поверили не сразу — пришлось снять приставания на видео. Психологи уверены, что если ребенок рассказывает о покушении на его половую неприкосновенность, стоит отнестись к этому серьезно, даже если раньше он вас обманывал.

Россиян возмутила новость из Петербурга: несколько учениц местной гимназии обвинили своего преподавателя ОБЖ в домогательствах. Из школы учителя уже уволили, а Следственный комитет начал проверку. При этом администрация школы с прессой общаться отказалась.

Родители школьников рассказали «360», что многие учителя надолго не задерживались в учебном заведении, а проблем там значительно больше, чем может показаться. Например, истории с домогательствами здесь уже были, но, как рассказали родители, администрация пыталась их замять.

Когда начал разгораться скандал, глава родительского комитета, которая, по словам родителей, в хороших отношениях с руководством школы, попросила всех не разводить панику и удалить видеозаписи домогательств — как из чатов и социальных сетей, так и из собственных телефонов. Но на этот раз родители отказались спустить ситуацию на тормозах.

Не верить собственному ребенку

Однако доказывать свою версию произошедшего все равно пришлось с боем: одна из учениц жаловалась классному руководителю, директору и родителям на то, что 62-летний педагог проявляет к ней повышенный интерес и даже позволяет себе сексуальные домогательства.

Взрослые ей не поверили — только психолог подтвердила, что школьница не врет. Сомнений ни у кого не осталось после того, как в Сети и по родительским чатам распространилось видео, на котором учитель ОБЖ прижимал девочку к себе и пытался поцеловать. На кадрах видно, что сама школьница пыталась увернуться.

Причем ситуации, в которых взрослые отказывались разбираться в ситуации вопреки всем жалобам детей, к сожалению, не редки. Например, в 2019 году уральская школьница обвинила в изнасиловании преподавателя из художественной школы Михаила Наумова. Мужчину судили, свою вину он не отрицал, сообщило издание «Аргументы и факты».

Однако общественность активно выступила в его поддержку. В социальных сетях развернули кампании в защиту обвиняемого: люди ссылались на то, что никогда не замечали за художником никаких дурных наклонностей, он был уважаемым человеком в городе, большим талантом. Девочку же, писала «Наша газета», обвиняли в том, что она «хотела хайпа».

Психологическая защита

Психолог Екатерина Трофимова рассказала «360», что отрицание — вид психологической защиты, которая может срабатывать и у взрослых людей. Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский согласен: людям бывает очень сложно поверить в то, что приличный человек может оказаться виновным в подобных преступлениях.

«Мозг взрослого человека мыслит шаблонами: есть образ такого „приставучего“ субъекта — пьяного приблатненного человека, который матерится и грязно всех хватает. То есть в голове есть шаблоны, кто может приставать, а кто не может», — объяснил он.

Учителя и наставники чаще всего не подпадают под определение таких подозрительных личностей.

Приятного и приличного человека как сексуальную угрозу мы не воспринимаем. Поэтому когда дети говорят, что какой-то позитивный и хороший дядя погладил по коленке или залез под юбку, в это не верят: положительный образ с педофилом не увязывается Андрей Зберовский психолог.

Верить или нет?

Зберовский добавил: нередко против ребенка играет предыдущая ложь. Родители привыкают к тому, что сын или дочь время от времени может их обмануть, что дети тоже могут манипулировать и прикидываться жертвами.

«Родитель, которому ребенок говорит, что кто-то к нему приставал, думает что он-то своего ребенка знает — сколько раз он его „надувал“. То есть недоверие к ребенку связано с опытом общения с ним», — объяснил психолог.

При этом специалисты убеждены, что отказывать ребенку в доверии все же нельзя.

Лучше поверить ему, когда он лжет, чем не поверить, когда он говорит правду. Недоверием можно убить человека Екатерина Трофимова психолог.

Андрей Зберовский с этим согласен: в нашем обществе тема секса довольно табуирована, мало кто из подростков готов говорить о нем со взрослыми, тем более с родителями. Тема секса часто вызывает стеснение и стыд, потому что с детства позиционируется как что-то запретное и преступное.

«И если ребенок говорит родителю, что кто-то его трогает и делает какие-то намеки на секс, то это значит, что ему не просто больно, а очень больно. То есть если ребенок заговорил об этом, значит, он уже прошел какое-то количество переживаний и страданий по этому поводу, поэтому надо внимательно к этому относиться», — убежден Зберовский.

Взрослые тоже жертвы?

При этом бывают и случаи, когда дети действительно оговаривают взрослых. Один из самых громких был в Свердловской области: там две девочки четырех и 10 лет обвинили мужчину, друга семьи, в домогательствах. В итоге подозреваемого убили родственники детей. Позднее девочки признались, что просто пошутили, но жизнь человека уже не вернуть.

А в Петербурге 61-летнего учителя физкультуры обвинила в изнасиловании второклассница. Мужчина больше года провел в СИЗО и смог доказать, что преступления не совершал. Суд подтвердил, что обвинения в адрес педагога девочки надиктовали взрослые.

Екатерина Трофимова согласилась с тем, что учителя могут оказываться жертвами злой шутки школьников, их мести или злого умысла взрослых. Бывают и ситуации, в которых дети якобы провоцируют педагогов.

«Очень легко перепутать эту симпатию к предмету с симпатией к себе лично. [Учитель] начинает предполагать, что это он интересен девушке, теряет голову, забывает, сколько лет ребенку, и включается в эти отношения, которые являются преступными и опасными для детской психики», — объяснила она.

Чтобы избежать таких ситуаций, уверена Трофимова, в педагогических вузах, как и в медицинских, нужно отдельно объяснять феномен «пациентских чувств».

«Когда ты помогаешь человеку, часто бывает, что он тебя идеализирует и влюбляется. Взрослый человек это понимает, но безрассудство — „седина в голову, бес в ребро“ — чревато тем, что будут последствия и юридические, и психологические», — заключила она.