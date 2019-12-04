Обыски у Михаила Светова. Главное о деле лидера либертарианцев России

Члены незарегистрированной Либертарианской партии России сообщили об обысках. По словам адвокатов, разбирательства связаны с уголовным делом против Михаила Светова о развратных действиях с участием несовершеннолетних. «360» рассказывает, что об этом известно.

Старое, но не забытое фото

По словам адвокатов, разбирательства связаны с публикацией фотографии одного из лидеров партии, Михаила Светова, и его девушки в социальных сетях в 2012 году.

Михаил Светов сообщил о вызове в Следственный комитет Подробнее

Светову 34 года, он ведет собственный блог, выступает на радио как политолог и активно участвуют в деятельности Либертарианской партии. Он даже входил в ее федеральный комитет, но 4 ноября объявил о выходе из него, потому что решил писать книгу.

О проблемах с контентом на странице Светова в Instagram стало известно в августе, когда он находился под арестом за нарушение порядка организации митинга.

«На основании проведенной экспертизы Роскомнадзор внес страницу Михаила Светова в Instagram в реестр запрещенной информации и направил в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии)», — сообщили в Роскомнадзоре РИА «Новости».

Фотографии были найдены в старом аккаунте Светова, который он перестал вести в 2016 году.

Первые обыски

Спустя несколько месяцев, 6 ноября, Михаил Светов в Twitter написал, что его вызвали в Следственный комитет на проверку. В тот же день в его квартире провели обыск. Допросили бывшую подругу Светова Анастасию Стародубовскую. Как писал «Коммерсант», дело завели из-за фотографии, на которой есть Стародубовская.

Официально никаких обвинений Светову не предъявляли — его допросили как свидетеля.

«Следствие исходило из того, что Анастасии на момент начала отношений со Световым не было 16 лет. Но на самом деле отношения между ними возникли уже тогда, когда Анастасии исполнилось 16 лет. У самой Анастасии к Михаилу никаких претензий нет», — сказал адвокат Светова Михаил Бирюков Znak.com.

Адвокат также сообщил, что следователи назначили Светову проведение урологической экспертизы, которая должна показать, способен тот к половому сношению или нет.

Вторые обыски

4 декабря стало известно о новых обысках по этому делу. Бирюков сообщил ТАСС, что следователи проводили обыски у председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова и самого Светова. Ранее обыски прошли у еще одного представителя Либертарианской партии, Дмитрия Браженко.

У лидера Либертарианской партии и его соратников начались повторные обыски Подробнее

«У Светова изъяли два телефона и ноутбук. Необходимость изъятия именно этой техники была прописана в постановлении судьи, который его выдал. Все эти следственные действия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного человека, который якобы разместил в интернете материалы, где содержались развратные действия с участием несовершеннолетних», — сказал Бирюков.

Светов в Twitter подтвердил проведение обысков и заметил, что не со всеми, к кому пришли полицейские, он знаком с 2012 года — именно тогда была сделана и опубликована фотография в Instagram.

Как либертарианец рассказал РБК, полиция пришла с обыском около 06:00. По его словам, сотрудники правоохранительных органов угрожали вызвать МЧС и выпилить дверь, если он не откроет. Он настоял на том, что нужно подождать адвоката и провести обыск в его присутствии.

Адвокат Мария Эйсмонт сообщила «МБХ Медиа», что у Стародубовской в среду тоже провели обыски. «Только что закончили обыск. Изъяли мобильные устройства все, а также какие-то очень старые флешки и диски, которые даже принадлежат не Насте, а ее бывшей соседке. На допрос не вызвали, все объяснения мы ранее уже дали», — сказала Эйсмонт.

Светов считает, что обыски связаны с организацией митингов и циклом лекций, которые он читает в российских городах.