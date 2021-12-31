Обычай сжигать записку с желанием и выпивать с шампанским оказался опасным. Но не так, как можно подумать

Популярная новогодняя традиция сжигать написанное на бумаге желание и выпивать его вместе с шампанским может навредить организму… если желаний у вас слишком много. Пепел опасности не несет, в отличие от игристого. Однако если не соблюдать гигиену рук, то вместе с пеплом можно занести вирусы. Нутрициологи рассказали, как желудку навредит злоупотребление игристым и праздничной еды в Новый год.

Шампанское — неотъемлемая часть праздничного стола в Новый год. С игристым также связана известная традиция — под бой курантов с алкогольным напитком выпивают пепел бумаги, на которой было написано желание.

Традиция, вероятно, пришла к нам с Запада и прочно закрепилась после выхода на экраны фильма «Елки». Одна из новелл в фильме основана как раз на этом ритуале.

Исполнение желаний не опасно

Выпитый с шампанским пепел вряд ли спровоцирует отравление или проблемы с ЖКТ. Тем не менее выполнять этот «обряд» нужно с осторожностью. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева объяснила «360», что вместе с сожженной бумагой в организм могут попасть микробы и бактерии.

«Вряд ли кто-то моет руки перед тем, как писать желание. Вы целый день ходите по магазинам, готовите, трогаете животных. На руках может быть что угодно, какие угодно микробы и бактерии, даже тот же коронавирус и вирусные заболевания. Это все попадает в ваш организм», — пояснила нутрициолог.

Но если соблюдать гигиену рук, то сгоревшая бумага не навредит организму. Диетолог напомнила, что это целлюлоза, которая спокойно переваривается.

«Пепел — это та же зола. В таком количестве он вряд ли приведет к проблемам. Но если люди с болезнями желудочно-кишечного тракта выпьют шампанское с бумагой натощак, то углекислый газ будет раздражать их желудок и усилит имеющиеся заболевания», — рассказала Писарева.

Такого же мнения придерживается и врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья. Она отметила, что в шампанское с небольшим растворенным в нем кусочком бумаги не представляет угрозы. Гораздо опаснее злоупотреблять игристым в новогоднюю ночь.

Игристое во вред

Большое количество выпитого шампанского может сыграть злую шутку с празднующими Новый год. Ирина Писарева предостерегла людей с лишним весом и больных ожирением от неумеренного употребления игристого.

«Газы все-таки провоцируют в организме определенные неприятные симптомы, ухудшают метаболизм продуктов питания, особенно когда человек только поел. Если вы много съели на новогоднем столе, а затем запили это большим количеством шампанского, то может появиться вздутие, метеоризм и неприятные ощущения», — рассказала специалист.

Предпочтение лучше отдать негазированным алкогольным напиткам — например, белому или красному вину. По словам Писаревой, в умеренных количествах спиртное не навредит.

Людям, у которых нет хронических болезней, тоже стоит не злоупотреблять праздничным напитком на Новый год. По словам Натальи Кругловой, как и любой алкоголь, шампанское негативно влияет на пищеварительную, мочевыделительную системы и головной мозг.

«В целом, если мы говорим про разовое употребление, организм может восстановиться и алкоголь не скажется негативно на его состоянии. Но если не ограничивать себя, то могут развиться и хронические заболевания, и сложности с усвоением питательных веществ», — заключила специалист.