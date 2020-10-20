Власти США подозревают сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде электронных устройств, в том числе продукции Apple, в Россию на сумму 50 миллионов долларов. 10 человек называют лидерами преступной группы, а сотрудников авиакомпании — курьерами. Восемь человек уже задержали, их ждет суд. Им грозит солидный срок, а «Аэрофлоту» — санкции.

Семерых обвиняемых — Акмала Асадова, Сайюза Дайбагя, Антона Перевозникова, Шохруха Саидова, Марата Шадхина, Кирилла Сокхончука и Зокира Искандерова — арестовали в понедельник в Нью-Йорке, Азамата Бобомуродова — в штате Иллинойс. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Их имена власти не раскрывают.

Арестованным инкриминируют «транспортировку похищенной собственности, непредоставление экспортной информации, нелегальный экспорт электронных устройств и сговор». Об этом сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

Международная сеть

Согласно версии обвинения, они действовали в составе международной контрабандистской сети.

«После получения инструкций от обвиняемого жителя России Саюза Дайбагя члены экипажа „Аэрофлота“ и другие лица отправлялись в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства», — рассказали в прокуратуре.

Иногда подсудимые Дайбагя и Саидов сами провозили устройства. Например, в период с августа по декабрь 2019 года первый совершил четыре поездки из США и перевез более тысячи устройств Apple на сумму более одного миллиона долларов, второй 5 октября того же года перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около 250 тысяч долларов.

Во время арестов у подозреваемых обнаружили более 600 тысяч долларов наличными и «большое количество электронных устройств». Часть денежных средств была спрятана в подвале резиденции Шадхина.

Теперь каждому из обвиняемых грозит солидный срок — как минимум 10 лет заключения. В этом уверен британский юрист Александр Меркурис. В разговоре с «360» он отметил, что американское законодательство крайне сурово, а местные тюрьмы не отличаются комфортом.

«При этом у них конфискуют имущество. Они должны будут заплатить очень-очень большие штрафы. Речь пойдет о миллионах долларов, полагаю. Не думаю, что они смогут их выплатить. США не прощает такие преступления. И это не лучшее место, где можно попасть в тюрьму», — заметил собеседник.

Он добавил, что шансы на то, что обвиняемых экстрадируют в Россию, крайне малы. Проблема заключается в антироссийских настроениях, царящих сейчас в США, считает юрист. Возможно, заключенных переправят в Россию позже. И то с учетом того, что конкретно эти люди не обвиняются в совершении какого-либо политического преступления. Однако для этого Москве придется отправлять соответствующий запрос, а задержанным — все равно провести в местах заключения США несколько лет, уверен Меркурис.

А как же «Аэрофлот»?

Что касается «Аэрофлота», Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников компании из-за подозрения в участии в незаконной схеме.

«Важно, что на данный момент власти США не обвиняют „Аэрофлот“ как компанию, участвующую в преступлении. Когда речь идет о сотрудниках компании, ведущих какую-то нелегальную деятельность, может создаться впечатление, что вся компания вовлечена в нее. Если в США решат, что российский авиаперевозчик участвовал в преступлении, тогда против „Аэрофлота“ могут ввести санкции. Это может быть штраф или запрет полетов в США. Сейчас об этом речи не идет, но это возможно», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что авиалинии часто используют для нелегальной перевозки той или иной продукции. Правда, обычно речь идет не об iPhone, iPad и Apple Watch. Такой метод использовали для транспортировки наркотиков. Так, полиция Великобритании арестовала бывшую бортпроводницу за торговлю запрещенными веществами. Ее приговорили к 28 месяцам тюремного заключения после того, как женщина признала себя виновной в торговле кокаином.