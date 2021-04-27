Ребенка с ожогами с трудом удалось госпитализировать в Копейске. Медики смогли попасть в квартиру к многодетной матери только в присутствии полиции. Как рассказала «360» жительница дома, мальчик кричал несколько дней подряд. Мать пострадавшего ребенка заявила, что ситуацию вокруг нее раздули общественники.

Общественники забили тревогу

По словам соседей, фотографию пострадавшего от ожогов малыша сделал один из собутыльников матери. Снимок попал к руководителю инициативной группы «Помоги малышу» Людмиле Ревиной. Именно она вызвала медиков, чтобы ребенка забрали в больницу.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне скинули номер телефона мамы, но в первый раз она двери не открыла врачам, хотя я ее очень сильно просила. Потом я вызвала полицию, потом подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Только тогда она открыла двери и ребенка увезли в ожоговый центр», — рассказал волонтер «360».

В региональном главке СК сообщили, что, по предварительным данным, мальчик получил ожоги при неосторожном обращении с газовой зажигалкой. В это время он был в одной комнате с сестрой. Взрослые за детьми не следили. Ситуацию с мальчиком в ведомстве взяли на контроль.

Людмила Ревина пояснила, что мальчик из многодетной семьи. У него есть маленький брат и две сестры пяти и шести лет. Пока мать находится в больнице, остальных детей увезли в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сначала я ей просто написала, что перестаньте пить, а потом делом занялась полиция. К ней приезжали девочки их ПДН, но сказали, что все в порядке. Понятно, что потом были пьянки Людмила Ревина руководитель инициативной группы «Помоги малышу».

Общественница пояснила, что впервые столкнулась с этой женщиной, когда развозила продуктовые наборы многодетным семьям. Мать четырех детей в это время распивала спиртное на скамейке. Волонтер, который сопровождал Людмилу, снял женщину на видео и опубликовал в социальных сетях.

По ее словам, проверки органы опеки проходили регулярно, но только женщина уже к ним привыкла. Когда к ней приходили сотрудники, она была трезвая, холодильник полон, дети чистые. Но что там происходило в остальное время — неизвестно.

«Это не первая такая ситуация. Мальчик в прошлом году еще себе ноги сжигал, когда ходил по плите. Тогда она вызвала скорую, пролежала два дня в областной больнице с ребенком», — подчеркнула Людмила Ревина.

Соседка многодетной матери Галина рассказала, что детские крики из квартиры доносятся постоянно. Но в случае с мальчиком он просто визжал несколько дней подряд. Она подчеркнула, что детей у матери уже забирали и даже лишали ее родительских прав, но после вернули.

«Была ситуация в 2019 году, когда детей у нее забирали. Они три дня были дома одни. Она оставила девочку с ними нянчиться, а сама исчезла. Холодильник пустой, собака все загадила. Это был июль месяц, а в начале сентября и их вернули», — отметила она.

При этом Галина подчеркнула, что мать за детьми действительно следит. Они всегда ходят аккуратными и чистыми.

Версия матери

Мать пострадавшего мальчика Татьяна в беседе с «360» заявила, что ситуация складывалась совсем не так, как это описали соседи и общественники. Она пояснила, что первая бригада врачей действительно стучалась к ней в дверь. Но без предупреждения незнакомым людям она не открывает.

«О том, что это была скорая, я узнала только когда они уже уехали. Открыла, когда мне позвонили из полиции, чтобы я пустила врачей», — поделилась она.

Татьяна подтвердила, что мальчик действительно получил ожог от зажигалки. По ее словам, дети находились в коридоре, пока она занималась ремонтом в комнате. Зажигалку они достали из ее новой сумки и начали с ней играть.

«Врач мне сказал, что ожог не сильный и, скорее всего, нас скоро отпустят домой. Если бы это было серьезно, то нас бы держали очень долго», — отметила она.

Отдельно Татьяна опровергла информацию, что остальных детей у нее изъяли. Она пояснила, двух дочерей и сына забрали временно, пока она находится в больнице. По ее словам, ситуацию сильно раздули общественники, которые начали публиковать ее фото в социальных сетях.



«Когда выйду из больницы, тоже напишу заявление на всех за то, что они всю эту информацию распространили. Выкладывали фотографии меня и моих детей. Они вообще не имели права этого делать. Социальные сети у меня закрыты. Я не знаю, откуда они взяли снимки», — поделилась она.



Татьяна призналась, что раньше действительно злоупотребляла спиртным, но последние полгода она пьет очень редко. Это могут подтвердить сотрудники социальной защиты, которые прекрасно знают про ее жизнь.

В Министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что семья состоит на учете в отделении помощи семье и детям Копейского городского округа. С семьей уже проводили профилактические мероприятия по реабилитации. Ситуацию с травмированным мальчиком в ведомстве взяли на учет.