Обстрелы ради картинки. Прекратить удары ВСУ по приграничным объектам можно

ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты на территории России. Под огнем регулярно оказываются поселки в Брянской, Белгородской и Курской областях. По мнению политологов, Украина идет на это для того, чтобы разделить российскую военную группировку на несколько частей. Предотвратить обстрелы можно только если подвинуть линию соприкосновения с ВСУ.

Украинская сторона продолжает обстреливать объекты на территории России. В ночь на 27 мая под Брянском погибли шесть пограничников. Они вступили в бой с диверсионной группой, который шел с 3:00 до 6:00, написал сайт «Московский комсомолец».

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Белгородской области. В селе Головчино удар пришелся на 280 домов. Власти области восстановили полностью 100 зданий. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности до 9 июня.

Уже 26 мая белгородские власти закрыли въезд в приграничное село Журавлевка из-за обстрелов ВСУ. Пострадавшая при атаке женщина скончалась от полученных ран. Несколько часов ее не могли вывести из села, поскольку она находилась в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Baza, 28 мая около села Гуево недалеко от границы с Украиной на территорию России залетел квадрокоптер. Он сбросил гранату на территории пропускного пункта ФСБ Курской области. Она разорвалась недалеко от служебного КАМАЗА.

Украинская сторона обстреливает объекты на территории России уже несколько месяцев. Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что если такие случаи будут продолжаться и дальше, то Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе, в Киеве.

Почему идут обстрелы

Украина обстреливает приграничные российские территории по нескольким причинам. Политолог Никита Донцов объяснил «360», что на донецком направлении сформирована большая группировка российских вооруженных сил. По словам специалиста, украинское военное командование при помощи обстрелов населенных пунктов и провокаций стремится растянуть армию России.

Это делается для того, чтобы нашим командующим пришлось разделить российскую военную группировку на несколько частей и перебросить в том числе на охрану приграничных районов России Никита Донцов.

Иного мнения придерживается эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Турции Россия решила отвести войска с киевского и черниговского направлений. По словам Орлова, тем самым ВС РФ вышли на административную границу, а у ВСУ появилась возможность вести огонь по территории России.

«Наши политики во время переговоров в Турции пошли на уступки. Украина в очередной раз просто растоптала эти договоренности и использовала этот фактор, чтобы вести огонь по территории России», — рассказал Орлов.

Но подобными обстрелами ВСУ ничего не пытаются добиться. По мнению Орлова, они лишь создают информационную картинку, которая сейчас для них первостепенна.

«Она во многом управляет боевыми действиями с их стороны, потому что надо создавать видимость побед. Украина показывает картинку, что якобы они атакуют Российскую Федерацию», — добавил Орлов.

По словам специалиста, Украине важно показать это европейскому обывателю, но на самом деле ВСУ не пытаются достичь военной победы.

Ответ на атаки

По словам Донцова, предотвратить обстрелы можно в том случае, если двигать линию соприкосновения с вооруженными силами Украины. Как заметил политолог, удары наносят по тем территориям, где российских военных немного, либо где на украинской стороне их фактически нет.

«Обстрелы происходят там, где как раз на севере Украина соприкасается с нашей территорией. Большинство систем вооружений украинских стреляет до 20 километров. Когда такие удары наносятся по приграничным российским территориям, это значит, что эти орудия находятся совсем недалеко», — добавил Донцов.

В качестве примера Донцов привел Херсонскую область на южном направлении, которая сильно отодвигает украинских военных от Крыма. Из-за этого они не могут его обстреливать. Но на севере, где есть соприкосновение и нет буферной зоны, у ВСУ есть возможность нанести удар. Несмотря на то, что российские ПВО активно работают, не все ЧП можно предотвратить.