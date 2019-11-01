«ОБСЕ уравняет всех». Россия хочет укрепить организацию, но Запад против

Россия поддержала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наша страна хочет, чтобы организация стала такой же авторитетной, как Евросоюз.

Глава МИД РФ заявил, что Москва выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах. В следующем месяце пройдет заседание министров иностранных дел государств, входящих в организацию. Россия подготовила ряд документов. Однако их, скорее всего, традиционно проигнорируют. Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», зачем Москве возвращение ОБСЕ и почему на предложения РФ не обращают внимания.

От Лиссабона до Владивостока

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может внести большой вклад в восстановление доверия в Евроатлантике. Но потенциал ОБСЕ задействовали не полностью. Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Россия последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах… Организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евроатлантики, да и за ее пределами», — отметил глава МИД РФ.

Высказывание Лаврова — ответ на заявление Макрона. Так считает политолог из Германии Александр Рар. Он напомнил, что в конце августа этого года президент Франции на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным сообщил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

«Лавров же, получается, подтвердил, что это вписывается в российскую инициативу формирования Большого евразийского партнерства с участием всех стран. Это очень политическое высказывание. Лавров подчеркивает, что РФ возвращается в Европу, хочет быть участником создания новой Европы», — отметил Рар.

ОБСЕ как воспитатель

После холодной войны Запад решил строить европейскую архитектуру на двух китах — НАТО и ЕС. Третьего же, существовавшего с 1970-х годов очень успешно, — ОБСЕ — забыли. Американцы не захотели развивать организацию, так как она могла стать конкурентом НАТО, считает Рар.

«Сделали из ОБСЕ организацию, которая следит и воспитывает. И вот в таком состоянии она и пребывает до сих пор. Есть учитель — старый Запад — и есть ученики — те страны, которые пытаются выстроить демократическую систему. Вначале эту идею приветствовали, так как учиться было чему. Теперь же ситуация резко изменилась», — уверен политолог.

Россия, по мнению Рара, в плане стратегического влияния давно стала сильнее ЕС. Она вместе с Китаем и США выстраивает новый мировой порядок. А Евросоюз слабеет на глазах.

«Лавров прав — в ЕС надо менять все. Классовая система больше невозможна, когда одни страны, входящие в ЕС и НАТО, едут в одном классе, а другие — в другом. Надо возобновить ОБСЕ, которая уравняет всех», — отметил собеседник «360».

Однако Запад не хочет, чтобы Россия строила новый мир, поэтому ее игнорируют. Так же, как и Китай. Рар считает, что западные страны по-прежнему живут в иллюзиях времен после окончания холодной войны.

«Им кажется, что США и ЕС фактически хозяева мира. Будто они со своими нормами, правилами, моральными моделями должны обустроить весь мир. Конкурентов слушать не хотят. Это трагический момент. Он приводит к взрывоопасной обстановке на мировой арене», — уверен политолог.

По его словам, если Европа разругается с США, единственным выходом для нее будет объединиться с РФ. Возможно, как раз на основе ОБСЕ. А путь укрепления этой организации — путь возвращения Москвы в большую Европу.