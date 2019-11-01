  • «ОБСЕ уравняет всех». Россия хочет укрепить организацию, но Запад против

    01 ноября 2019, 17:52

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Россия поддержала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наша страна хочет, чтобы организация стала такой же авторитетной, как Евросоюз.
    «ОБСЕ уравняет всех». Россия хочет укрепить организацию, но Запад против

    Глава МИД РФ заявил, что Москва выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах. В следующем месяце пройдет заседание министров иностранных дел государств, входящих в организацию. Россия подготовила ряд документов. Однако их, скорее всего, традиционно проигнорируют. Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», зачем Москве возвращение ОБСЕ и почему на предложения РФ не обращают внимания.

    От Лиссабона до Владивостока

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может внести большой вклад в восстановление доверия в Евроатлантике. Но потенциал ОБСЕ задействовали не полностью. Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

    «Россия последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах… Организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евроатлантики, да и за ее пределами», — отметил глава МИД РФ.

    Высказывание Лаврова — ответ на заявление Макрона. Так считает политолог из Германии Александр Рар. Он напомнил, что в конце августа этого года президент Франции на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным сообщил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

    «Лавров же, получается, подтвердил, что это вписывается в российскую инициативу формирования Большого евразийского партнерства с участием всех стран. Это очень политическое высказывание. Лавров подчеркивает, что РФ возвращается в Европу, хочет быть участником создания новой Европы», — отметил Рар.

    ОБСЕ как воспитатель

    После холодной войны Запад решил строить европейскую архитектуру на двух китах — НАТО и ЕС. Третьего же, существовавшего с 1970-х годов очень успешно, — ОБСЕ — забыли. Американцы не захотели развивать организацию, так как она могла стать конкурентом НАТО, считает Рар.

    «Сделали из ОБСЕ организацию, которая следит и воспитывает. И вот в таком состоянии она и пребывает до сих пор. Есть учитель — старый Запад — и есть ученики — те страны, которые пытаются выстроить демократическую систему. Вначале эту идею приветствовали, так как учиться было чему. Теперь же ситуация резко изменилась», — уверен политолог.

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    Россия, по мнению Рара, в плане стратегического влияния давно стала сильнее ЕС. Она вместе с Китаем и США выстраивает новый мировой порядок. А Евросоюз слабеет на глазах.

    «Лавров прав — в ЕС надо менять все. Классовая система больше невозможна, когда одни страны, входящие в ЕС и НАТО, едут в одном классе, а другие — в другом. Надо возобновить ОБСЕ, которая уравняет всех», — отметил собеседник «360».

    Однако Запад не хочет, чтобы Россия строила новый мир, поэтому ее игнорируют. Так же, как и Китай. Рар считает, что западные страны по-прежнему живут в иллюзиях времен после окончания холодной войны.

    «Им кажется, что США и ЕС фактически хозяева мира. Будто они со своими нормами, правилами, моральными моделями должны обустроить весь мир. Конкурентов слушать не хотят. Это трагический момент. Он приводит к взрывоопасной обстановке на мировой арене», — уверен политолог.

    По его словам, если Европа разругается с США, единственным выходом для нее будет объединиться с РФ. Возможно, как раз на основе ОБСЕ. А путь укрепления этой организации — путь возвращения Москвы в большую Европу.