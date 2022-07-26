Общий интерес, но разные стратегии. Как сейчас развиваются отношения России и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа. Во время его визита он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на партнерские отношения, между двумя странами немало разногласий. Но главы государств умеют находить компромисс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа. Ожидается, что во время своего однодневного визита он проведет переговоры с российским лидером. Они обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку», писало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин 5 августа примет Эрдогана в Сочи.

Ранее Россия подписала соглашение по экспорту зерна с ООН и Турцией. Соглашение предусматривает вывоз зерна из трех портов Черного моря. Сухогрузы пройдут по безопасному маршруту, согласованному с украинскими лоцманами.

Минные тральщики обеспечат безопасность маршрутов, а координационный совет в Стамбуле будет наблюдать за этим процессом. В его состав войдут Россия, Украина, Турция и ООН.

При этом военные не будут сопровождать сухогрузы. Самолетам, беспилотникам и боевым кораблям запретят приближаться к ним.

Разногласия и партнерство

По словам политолога, основателя и президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, встреча Путина и Эрдогана будет интересной. Но между странами все равно есть немало нерешенных разногласий.

«У нас сплошные разногласия по куче вопросов, во всяком случае по тем регионам, в которых у нас есть общий интерес, но разные стратегии. Это Сирия, Закавказье, постсоветский Туркестан. Но Путин и Эрдоган тем и отличаются, что они умеют находить средневзвешенное решение по всем разногласиям — в итоге они не сталкиваются лбами. Это называется лидерская дипломатия», — рассказал Сатановский.

Среди других разногласий — поставка турецких беспилотников Bayraktar Украине. Раннее о поддержке Украины высказывался директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар. Он добавил, что летательные аппараты никогда не поставляли в Россию и не будут поставлять в будущем.

Но при этом у российского и турецкого лидеров есть масса точек соприкосновения. По словам донецкого, украинского и российского политолога Владимира Корнилова, страны сотрудничают в политике и экономике.

«Турция пытается выступать как посредник между Россией и Украиной, предлагая свои услуги и свои площадки для ведения переговоров. Это тот самый классический пример сотрудничества государств, которые не союзники, но взаимоуважительно друг к другу относятся», — рассказал Корнилов.

Россия для Турции один из ключевых партнеров в сфере туризма. За прошлый год страну посетили 4,7 миллиона россиян. Страны также договорились об увеличении числа авиарейсов. Товарооборот между двумя государствами составил 13,7 миллиарда долларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что между правительствами двух стран иногда возникают разногласия, но на их двусторонних отношениях это никак не отражается.

«Мы должны развивать отношения с Россией на основе взаимных интересов и в потенциальных областях», — заявлял политик.

Он также осуждал западных политиков за их отношение к президенту России.