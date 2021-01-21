Общий быт на орбите Земли. Космонавты рассказали, как делят еду и удобства с астронавтами на МКС

Недавно американские астронавты на МКС одолжили российским коллегам еду. И это обычное дело, ведь бытовые проблемы возникают даже в космосе. Например, можно столкнуться с поломкой туалета или беговой дорожки. Космонавты рассказали «360», каким может быть быт на МКС и как они общаются с иностранными коллегами.

Недавно из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс МС-16» с 11 декабря на 15 февраля российские космонавты на МКС столкнулись с небольшими проблемами в вопросе питания. Чтобы запасы пришли вовремя, NАSА попросили доставить еду на американском корабле. Вместо этого американцы предложили воспользоваться уже имеющимися на МКС запасами астронавтов. В итоге космонавты одолжили 13 рационов питания.

Как рассказал РИА «Новости» космонавт и рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе Геннадий Падалка, в этом нет ничего необычного. Такое регулярно происходит на станции. Периодически возникают проблемы с доставкой еды, и тогда одна сторона помогает другой.

«Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них. В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них [грузовой корабль] Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас», — вспомнил космонавт.

Космонавт и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал «360», что на его первом этапе полета МКС был смешанный рацион. Получается, что часть еды доставляли американцы, а часть — россияне. Рацион был общим, и никто не делил продукты по принципу «свое — чужое».

«Есть еще понятие, как бонус-контейнеры — это когда доставлялись какие-то дополнительные элементы. И наши доставляли американцам, и они нам. Это делалось для увеличения разнообразия в питании», — отметил Крикалев.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко также вспомнил, что во время его второго полета на МКС ввиду аварии не долетел грузовой корабль «Прогресс». Тогда возник небольшой расчетный дефицит продуктов питания. На помощь пришли американские коллеги, снабдившие всех необходимым количеством продуктов.

Он отметил, что американский и российский рационы отличаются друг от друга, потому что набор продуктов у экипажей разный. Однако и тот и другой сбалансированы по количеству килокалорий.

Другие казусы на борту

По словам Борисенко, небольшой дефицит питания, поломка чего-то на борту — это обычная ситуация в любом экипаже. Взаимопомощь — нормальная практика. Не стоит забывать, что МКС — это единый экипаж. Так или иначе деятельность всех людей на станции связана и скоординирована.

«Во время моих космических полетов у наших коллег выходил из строя туалет кратковременно. И на время ремонтно-восстановительных работ, естественно, ребята использовали наш», — рассказал космонавт.

А в его первом полете в российском сегменте вышла из строя беговая дорожка. Пока ее ремонтировали, космонавты использовали беговую дорожку американских коллег.

К слову, беды с туалетом действительно не редкость. В ноябре 2020 года на американском сегменте МКС сломались санузлы. Пришлось пользоваться теми, что были в российском.

Крикалев объяснил, что все эти зоны находятся недалеко друг от друга. Бегать куда-то далеко космонавтам не приходится, поэтому такие заминки больших неудобств не доставляют.

«Мы вообще считаем, что экипаж интегрированный и ресурсы тоже интегрированные», — подчеркнул космонавт.

По его словам, не нужно делить экипаж на разные стороны, потому что это одна большая команда, находящаяся на станции и решающая проблемы совместно. Когда он был на МКС, всегда один подстраховывал другого. Если у американцев случалась проблема на своей стороне, то весь экипаж работал там. Если случалась проблема на российской стороне, то все работали на ней.

Летчик-космонавт Александр Лазуткин в интервью для Би-би-си говорил о том, что отношения между американцами и россиянами в космосе более человечные и лишенные политической подоплеки. Языкового барьера ни у кого тоже не было. Все работали слаженно.

«Когда мы были, у нас и пожар был, и столкновения были. В это время у нас там были и немцы, и американцы. Я помню, что смотрел со стороны на работу экипажа и поражался — как слаженно все действуют. Сказали искать огнетушитель — все ищут огнетушитель, никто не спрашивает, зачем и почему», — вспоминал Лазуткин.

В том же интервью космонавт Андрей Борисенко говорил, что во время экспедиций всегда практиковалось не только общение в течение дня, но и совместные ужины по субботам и воскресеньям. Они проводили один день на кухне в российском сегменте, другой день проводили в американском сегменте. Более того, космонавты хорошо знали друг друга в неформальной обстановке, старались познакомиться с родными и близкими всех коллег. По возможности могли проводить даже семейные праздники вместе. Было понимание того, что все работают одной единой командой и успех работы на борту зависит от слаженности и взаимопонимания.