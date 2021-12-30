Образ Распутина прочно засел в поп-культуре Запада. Он остается модным даже в TikTok

Со дня убийства Григория Распутина прошло 105 лет. Его не стало 30 декабря 1916 года, но о нем не забывают по сей день. Близкий друг царя императора Николая II до сих пор пользуется огромной популярностью в западной поп-культуре. Его то и дело изображают в фильмах, им вдохновляются при написании книг, а иной раз даже добавляют в мангу. О самых главных и популярных образах Распутина в медиа-сфере — в материале «360».

Легендарному монаху Григорию Распутину прописывали все, что угодно: сексуальные связи с членами царской семьи, необузданные оргии с аристократами, огромное влияние на самого царя Николая II и даже падение династии Романовых. Сегодня его бы назвали психотерапевтом, гипнотизером или просто сумасшедшим.

Еще при жизни его известность простиралась далеко за пределы Российской империи, что сделало его настоящим героем массовой культуры. Бары и клубы, названные в честь Распутина, есть в США, Канаде, Австралии, Франции, Испании. Его именем названы водка, пиво и даже одеколоны, а известную песню группы 80-х Boney M до сих пор играют радиостанции по всему миру. И, конечно же, кинематографисты разных стран сняли множество фильмов про него.

Образ Распутина в кино

«Падение Романовых» — 1917 год

Первый фильм о Распутине был снят сразу после его смерти. «Падение Романовых» режиссера Герберта Бренона вышло в Голливуде в 1917 году — через девять месяцев после убийства Распутина и за два месяца до Октябрьской революции и казни царя и его семьи. Фильм представляет собой театрализованную версию революции и изображает Распутина как безумного монаха, оказывающего мистическое воздействие на умы людей. В фильме показаны последние дни общения Распутина с Николаем II.

Источник фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/3095546/

«Распутин: Сумасшедший монах» — 1966 год

Британия в 1966 году попыталась спродюсировать фильм ужасов «Распутин: Сумасшедший монах». В те годы он был хитом, тем более что в главной роли снялся Кристофер Ли. Слоган фильма — «Дамский угодник — и убийца женщин».

По сюжету фильма Распутин развлекается при царском дворе, манипулирует людьми, пьет и ест, распространяет сплетни. Все женщины злятся на него, потому что он гипнотизирует их и вводит в транс. А еще там есть танцы и драматическая музыка. По мнению критиков, в фильме запечатлен самый яркий и стереотипный образ Григория.

Источник фото:https://www.kinopoisk.ru/picture/2826375/

«Распутин» — 1996 год

В 1996 году Британия выпустила еще один фильм про Распутина, но уже в стиле байопика. В нем обезумевшего монаха сыграл Алан Рикман, Грета Скакки воплотила образ царицы Александры, а Иэн Маккеллен — царя Николая II.

Фильм собрал множество наград, включая победу в трех из четырех номинаций на «Золотом глобусе», двух из трех номинаций на «Эмми» и одну победу в Премии Гильдии актеров.

Источник фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/1383695/

«Анастасия» — 1997 год

Несмотря на множество экранизаций, наиболее известный образ Распутина можно отнести к анимационному фильму Диснея «Анастасия». В нем рассказывается история дочери Николая II. По сюжету царя убивает зловещий монах, но Анастасии удается избежать смерти и начать новую жизнь. Спустя 10 лет злой колдун Распутин поднимает свою уродливую голову, восстав из могилы.

Анимационный фильм определенно далек от исторической точности. Он основан на истории Анны Андерсон, которая утверждала, что она Анастасия Романова, которая чудом пережила казнь царя и его семьи.

Источник фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/4143/

«King’s Man: Начало» — 2021 год

Последнее появление Распутина в кинематографе можно отнести к новой части кино франшизы «King’s Man». В нем известного монаха сыграл актер Рис Иванс. В «King’s Man: Начало» Распутин вновь изображается злодеем. У него полусумасшедший образ. Он исполняет казачьи пляски под хит Boney M, придается плотским утехам с придворными дамами, на ломаном английском «зомбирует» царскую семью, а также местами пытается убить Николая II и Александру Федоровну.

Иностранные критики отмечали, что, хоть герой Распутина исполнял второстепенную роль, он стал одним из его самых запоминающихся элементов.

Источник фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/3390237/

Песня Boney M

Еще один яркий пример появления Распутина в медиасфере — одноименная песня от Boney M. Она вышла в 1978 году и быстро стала хитом в Европе, заняв второе место в британских чартах. В песне Распутина назвали великой машиной любви России. В тот же год Boney M приехали с концертом в Москву, но из-за пошлого подтекста исполнить песню вживую не смогли.

В конце 2010-х годов песня получила вторую волну популярности из-за того, что она использовалась во франшизе Just Dance — серии танцевальных видеоигр. Тогда же в сети появилось видео, где трое друзей исполняли танец из игры под песню. Оно завирусилось в Сети, и на сегодняшний день на нем почти 17 миллионов просмотров.

Третья волна славы обрушилась на песню Rasputin в начале 2021 года, поскольку она стала популярной на TikTok. Под нее в социальной сети было записано около трех миллионов видео. Тренд заключался в том, чтобы повторить простые музыкальные движения, а затем напрячь мышцы под слова «он был большим и сильным».

Другие появления в поп-культуре

Манга и аниме

На этом популярность Распутина не заканчивается. Его образ появлялся даже в нескольких мангах. В «Стальном ангеле Куруме» он был изображен героем, помогающим установить барьер для Стальной битвы. В манге и одноименном аниме Blood+ ему досталась роль антагониста точно также, как и в аниме «Лайм-Иро».

«Тень и кость» от Ли Бардуго

Распутин умудрился проникнуть даже в мир современного фэнтези. Американская писательница Ли Бардуго создала цикл книг «Тень и кость», вдохновившись эстетикой и культурой Российской империи. Мимо образа неоднозначного Григория Распутина она тоже не прошла, наделив его чертами героя Апрата, который по сюжету книг приближен к царской семье, а также помешан на вере и политике.

Его персонажа большинство читателей на дух не переносят, а также называют ужасным и надоедливым.

Кроме того, по его имени названы маги гриши.

Иные появления

Распутина еще можно увидеть в Волшебном королевстве Уолта Диснея во Флориде и в токийском Диснейленде. Его портрет размещен в мрачном аттракционе «Особняк с приведениями».

А в Сан-Франциско и его окрестностях существует независимая сеть музыкальных магазинов Rasputin Music. Она была основана в 1971 году и по сей день использует фотографии монаха в дизайне своего магазина, а также в рекламных материалах.