Обращение Путина, убийство в Рязани и взрыв в Орехово-Зуево. Неделя в фотогалерее
Обращение Владимира Путина
«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением зарплаты», — сообщил в своем видеообращении к россиянам глава государства.
По его словам, уже принятые меры показали свою эффективность, поэтому необходимо и дальше вводить режим самоизоляции в регионах.
Гуф натравил свою собаку на ретривера
Рэпер Гуф натравил свою овчарку на других собак, которые убежали от хозяина. Агрессивная овчарка начала грызть золотого ретривера, отчего тот выл, а Гуф продолжал подначивать свою собаку. Все это он снимал на видео для прямого эфира в Istagram.
Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» решили привлечь исполнителя к ответственности и призвали людей обращаться с заявлением в МВД. Полиция позже приехала домой к исполнителю, сославшись на тысячи заявлений, однако Гуфа не арестовали.
Он не стал извиняться и просто успокоил общественность, сказав, что с покусанной собакой все в порядке, а у соседей к нему никаких претензий нет.
Убийство в Рязани
32-летний житель поселка Елатьма Рязанской области расстрелял из ружья пять человек. Поводом к этому стали громкие молодых людей разговоры под окнами жилого дома. Мужчина сначала сделал им замечание, после чего произошел конфликт.
В какой-то момент мужчина вышел из себя, взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял обидчиков. Четыре парня и девушка скончались на месте от ран. Убийца уже задержан, дело передали в Следственный комитет. Губернатор Рязанской области Николай Любимов взял под личный контроль расследование преступления.
Обвиняемый женат, у него двое детей. Его супруга в момент убийства работала врачом-терапевтом в местной больнице.