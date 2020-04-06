Обращение Путина, убийство в Рязани и взрыв в Орехово-Зуево. Неделя в фотогалерее

Прошедшая неделя была полна событиями, подвинувшими пандемию COVID-2019 с передовой российских СМИ. В Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, а в Рязани житель убил пять молодых людей. Пока Москва и другие города пустеют, в Ухани, откуда начал распространяться коронавирус, сняли карантин, так как там уже давно нет зараженных. О главных событиях недели с 31 марта по 6 апреля — в фотогалерее «360».

Обращение Владимира Путина

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением зарплаты», — сообщил в своем видеообращении к россиянам глава государства.

По его словам, уже принятые меры показали свою эффективность, поэтому необходимо и дальше вводить режим самоизоляции в регионах.

Гуф натравил свою собаку на ретривера

Рэпер Гуф натравил свою овчарку на других собак, которые убежали от хозяина. Агрессивная овчарка начала грызть золотого ретривера, отчего тот выл, а Гуф продолжал подначивать свою собаку. Все это он снимал на видео для прямого эфира в Istagram.

Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» решили привлечь исполнителя к ответственности и призвали людей обращаться с заявлением в МВД. Полиция позже приехала домой к исполнителю, сославшись на тысячи заявлений, однако Гуфа не арестовали.

Он не стал извиняться и просто успокоил общественность, сказав, что с покусанной собакой все в порядке, а у соседей к нему никаких претензий нет.

Убийство в Рязани

32-летний житель поселка Елатьма Рязанской области расстрелял из ружья пять человек. Поводом к этому стали громкие молодых людей разговоры под окнами жилого дома. Мужчина сначала сделал им замечание, после чего произошел конфликт.

В какой-то момент мужчина вышел из себя, взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял обидчиков. Четыре парня и девушка скончались на месте от ран. Убийца уже задержан, дело передали в Следственный комитет. Губернатор Рязанской области Николай Любимов взял под личный контроль расследование преступления.

Обвиняемый женат, у него двое детей. Его супруга в момент убийства работала врачом-терапевтом в местной больнице.