Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова разорвать все дипломатические отношения с США, если там решат объявить Россию страной — спонсором терроризма. Журналист-международник Аббас Джума специально для «360» рассказал, почему для США это лишь возможность развязать себе и другим руки в преступлениях против России.

Далее — прямая речь.

Что значит «государство — спонсор терроризма»?

Объявить государство страной-террористом значит объявить ее граждан террористами; значит в отношении ее граждан, ее армии и всего того, что с ней связано, будет вестись борьба, подобно тому, как она ведется с террористами.

Это то, на чем очень настаивали в Киеве. Потому что в случае объявления нас страной — спонсором терроризма — будет удобнее проводить всяческого рода агрессивные русофобские маневры — именно поэтому с такой параноидальной настойчивостью постоянно этого требовали от США и требуют от Европы.

Европейцы всячески от этого открещивались. Президент Франции Эммануэль Макрон всячески хотел «слиться», потому что понимал, что пути назад уже не будет. В Париже постоянно говорили о том, что рано или поздно придется производить откат, вести переговоры. А объявить государство страной-террористом означает, что о переговорах речи не идет, что надо воевать, а не разговаривать.

Недавно в США объявили террористами КСИР — Корпус Стражей Исламской Революции — часть вооруженных сил Исламской Республики Иран. Никакой особой войны за этим не последовало, но это было символично: Касема Сулеймани (иранский военный деятель, был убит в Багдаде 2 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара военно-воздушных сил США — прим. ред.) американцы убили, но это уже не теракт, а контртеррористическая операция.

То есть если они завтра объявят нас террористами, послезавтра начнут нас убивать. И это будет уже как бы контртеррористическая операция, а не убийство.

Россия готова разорвать отношения с США

У нас и так дипломатические отношения практически на нуле. Будет так же, как было при Советском Союзе.

У России такая позиция всегда: мы не бьем первыми, мы защищаемся, наносим ответный удар, даем сдачи. Потому что мы не агрессоры, мы защищаем свои национальные интересы, суверенитет. И бьем мы только в том случае, когда угрожают суверенитету, национальной безопасности и так далее.

Это можно сравнить с работой зубного врача: если это хороший, честный дантист, а не какой-нибудь хапуга, он зуб родной всегда пытается сохранить — какой бы осколочек зуба ни остался, он старается родной сохранить, а не выдирать и ставить искусственный. Потому что выдирать зуб надо, только когда он прогнил до основания, дальше уже только заражение. Так же и Россия действует.

Мы же и по Украине не нанесли сразу удар, когда просто могли, когда был повод — мы много раз их предупреждали, вели переговоры, пытались договориться. Так же это работает и в отношении Америки и любой другой страны.