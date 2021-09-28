Страдающие от герпеса люди менее подвержены заражению коронавируса во время обострения болезни. Проникновению инфекции в организм препятствует вырабатывающийся интерферон. Об этом заявил генетик Андрей Исаев. По словам врачей, интерферон действительно используют для профилактики ковида, но герпес к делу отношения не имеет.

«После любого вирусного заболевания у человека компенсаторно увеличивается количество интерферона — он выделяется на слизистых, чтобы справляться с текущим вирусом. Этот интерферон может препятствовать внедрению коронавируса в клетки на слизистых», — заявил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

При этом он добавил, что не видел большого числа исследований, доказывающих эффективность интерферона против коронавируса. Но есть исследования, согласно которым, пациенты с обострением герпеса менее подвержены заболеванию ковидом.

Ранее о возможности заражения коронавирусом высказывался завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Он говорил, что болеющий ОРВИ или простудой не может подхватить коронавирус. Но заболеть ковидом можно после выздоровления из-за ослабления иммунитета.

«Герпес далек от ковида»

Как пояснил «360» профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Венгеров, интерферон является неспецифическим защитным фактором, который есть у всех.

«Во время инфекционной болезни его выработка усиливается, но для ковида нет никакой специфики. Это не тот показатель, по которому можно судить восприимчив человек к коронавирусу или нет, тяжело он заболеет, если мало у него интерферона или легко. То, что он не может заболеть, такого нет», — отметил эксперт.

По его словам, герпес — вирус, очень далекий от ковида. Герпесом переболевают все люди, и вирус остается в организме пожизненно. Если иммунитет ослабевает, то появляются герпетические высыпания.

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«У некоторых это становится привычным, то есть рецидивирующим. В этом случае помогает только специфическое лечение. Противогерпетические препараты не помогут, потому что они действуют несколько часов или сутки. Как только их не будет в организме, вирус опять активизируется. Здесь существует только один метод профилактики введением вакцины», — рассказал Венгеров.

При этом он подчеркнул, что вакцина тоже может не дать желаемого эффекта, если у человека ослаблен иммунитет. Чтобы вакцина была более действенной, перед уколом принимают препараты, усиливающие иммунитет.

Венгеров предупредил, что во время острой фазы герпеса нельзя проходить вакцинацию, так как это может спровоцировать обострение. Также профессор отметил, что препараты самого интерферона и те, что способствуют повышению его уровня, действуют недолго.

«Параллельные вещи»

С мнением Венгерова согласилась врач-инфекционист Маргарита Нагибина, считающая герпес и коронавирус абсолютно разными вещами.

«Мне кажется, что это вообще параллельные какие-то вещи. Интерфероны действительно могут быть использованы профилактически для того, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, потому что она в любом случае попадает к нам воздушно-капельным путем. Интерфероны, как правило, это назальные, оральные спреи», — пояснила медик.

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Она добавила, что интерфероны работают только в момент проникновения возбудителя в организм, когда он еще не попал в клетки.

«То есть это препараты, которые должны приниматься профилактически на постоянной основе, тогда действительно попадающий в полость рта или носа вирус будет убит вот этими интерферонами», — подчеркнула Нагибина.

Врач отметила, что противопоказанием к вакцинации является не только острая фаза герпеса, но и любое острое воспаление. Прививаться можно только спустя 10 дней после острого состояния. Также стоит помнить, что иммунитет ослабевает после любых инфекционных заболеваний. После выздоровления необходима общая профилактика. Это значит, что нужно принимать интерфероны, пройти вакцинацию и не забывать об использовании средств индивидуальной защиты.