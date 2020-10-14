Правила оборота оружия в России предложили ужесточить. В этом помогут психологи и отслеживание нарушителей

За пару дней в России произошло сразу несколько случаев со стрельбой из легально приобретенных ружей. Нижегородский стрелок в 18 лет получил его в подарок и убил трех человек. В Югре после разборок из-за ДТП один мужчина застрелил другого. Запрещать ношение оружия не стоит, но вот контроль за его безопасным использованием можно ужесточить несколькими способами.

Отец 18-летнего нижегородского стрелка Даниила Монахова подарил ружье сыну на день рождения. Лицензию парень получил самостоятельно. Правда, сообщили в Следственном комитете, без прохождения медосмотра. А презент использовал не для охоты, а для убийства. Застрелил трех человек, еще трое получили ранения. 13 октября полиция обнаружила его мертвым неподалеку от места преступления.

11 октября 43-летний житель югорского поселка Выкатный поругался с 30-летним приезжим из Сургута. СМИ писали, что перепалке предшествовало ДТП. В ссоре один из оппонентов застрелил другого из ружья.

Побольше внимания

Чтобы снизить количество таких нижегородских и югорских стрелков, сообщил «360» депутат Ярослав Нилов, нужно ужесточить процедуру выдачи разрешений на оружие. Из-за того, что личностям получателей не уделяют должного внимания, время от времени и случаются такие печальные истории.

«Справки из психдиспансера обязательно, но я знаю, как эти медкомиссии проходят в коммерческих структурах, когда врач зрение на глаз проверяет. Я считаю, в обязательном порядке нужно еще проводить серьезные психологические тесты и беседы с психологом, который имеет соответствующую лицензию и государственную аккредитацию», — уточнил Нилов. Кроме этого, участковым необходимо усилить контроль за хранением гражданского оружия и бороться с коррупцией в сфере выдачи разрешений и лицензий.

Споры по поводу как ослабления, так и ужесточения выдачи оружейных разрешений не утихают уже давно. Сейчас, чтобы получить лицензию на покупку газового, гладкоствольного или травматического оружия, нужно пройти осмотр офтальмолога, а также получить справки в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, где придется сдать тест на наркотики. В целом процедура приобретения оружия довольно простая. Через пять лет после покупки гладкоствола по той же схеме можно получить лицензию на нарезное оружие. После покупки его нужно поставить на учет и получить разрешение. Сделать это можно на сайте госуслуг.

Усиление контроля

Запрещать владение оружием не стоит. Нужно усиливать ответственность и контроль за выдачей лицензий. В частности, необходимо повысить возрастной ценз при получении разрешения на оружие до 21 года, заявил «360» депутат Анатолий Выборный. Послабление можно сделать для отслуживших в армии и участвовавших в боевых действиях молодых людей. Это во время Великой Отечественной войны дети рано становились взрослыми. Сейчас все совсем по-другому — «тело выросло, а голова нет».

«В то время парни, которым 14-15 лет, стояли за станком 24 часа в сутки, они принимали решения, работали на пределе возможностей. Это совсем другая ситуация, чем та, что сейчас, когда дети вырастают в максимально теплой „ванне“. Все решения принимаются родителями. И этот вопрос нужно обязательно учитывать», — пояснил Выборный.

Во время медкомиссии человека проверяют психолог и нарколог, но что с ним происходит через месяц после покупки ружья, не знает никто. Поэтому, убежден парламентарий, нужно периодически вести базу данных о состоянии здоровья владельцев оружия. И если кто-то начнет злоупотреблять алкоголем или наркотиками, это должно стать поводом для аннуляции лицензии.

«То же самое, если кто-то систематически в течение года совершает правонарушения административного характера против общественного порядка. Это тоже должен быть сигнал. Единая база данных должна быть с системой здравоохранения — тут же получать информацию на предмет судимостей. Не только по уголовным делам, но и по административным», — заключил Выборный.

Не с тем борьба

В России гражданским огнестрельным оружием легально владеют около шести миллионов человек, заявил «360» зампред правления правозащитной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По статистике МВД, от гражданского огнестрела в России ежегодно погибают около 500 человек. Две трети от этого — самоубийства. В то время как ножи, сковородки и прочая кухонная утварь и бытовые предметы уносят жизни 30 тысяч человек. Еще больше людей умирают в ДТП, от наркотиков и так далее.

«Поэтому как-то странно, когда делают на единичных эпизодах какую-то шумиху. Понятно, что разные причины, но не хотелось бы, чтобы перенаправлялось внимание общественности с малозначительных фактов на суть. А суть такова, что мы не можем справиться с борьбой с преступностью», — добавил Ванеев.

Гладкоствольное оружие — это, например, ружья охотников, с помощью которых коренные народы занимаются традиционным промыслом. А еще это винтовки биатлонистов. «Стратегического, между прочим, вида спорта», — напомнил правозащитник. В советское время даже школьников на начальной военной подготовке учили стрелять из «мелкашки». В то время для такой покупки даже паспорт не требовался. Сейчас это приравняли к нарезному оружию, для его приобретения необходим пятилетний стаж владения гладкостволом.

Проблема, уверен Ванеев, не в наличии у кого-то охотничьего карабина, а в том, что есть люди законопослушные и не очень. Запрет на оружие — это «перекладывание ответственности за преступления с человека и государственной системы воспитания человека на инструмент». А наличие оружия у жертв во многих случаях приводит к тому, что преступники просто пугаются.