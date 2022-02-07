Россиянам могут разрешить обороняться в квартирах любым способом. Но за пределами жилья жертвы будут беспомощны

Россиянам хотят дать право любыми способами защищать свой дом от вторжения. Парламентарии считают новый закон началом пересмотра границ самообороны. Однако юристы уверены, что перед этим нужно четко обозначить меры необходимой защиты. А пока лучше установить в своем доме или квартире сигнализацию.

Рамки самообороны могут расширить

Депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам всеми доступными способами защищать свое жилище, если туда кто-то пытается незаконно проникнуть. Авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс и уже направили инициативу на рассмотрение в правительстве и Верховном суде РФ.

Согласно приведенной авторами статистике, из-за превышения необходимой обороны за шесть месяцев 2021 года за убийство были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью осуждены 203 человека, оправдательных приговоров не было, написали «Известия».

Сейчас самооборона россиян ограничена статьей 37 УК РФ. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность.

Свобода защищаться — начало прогресса

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с «360» отметил, что новая инициатива — половинчатое решение. Он напомнил, что на людей могут напасть не только в их доме или квартире, но и на улице или в общественных местах.

«Нередко преступники угрожают жизни и здоровью граждан, а когда получают адекватный ответ, то виновными остаются те, кто является пострадавшими. Был пример, когда, защищая свою семью, детей, получив ранение и убив нападавших, мужчина после окончания длительного лечения получил конкретный срок по закону за превышение самообороны», — сказал Франц Клинцевич.

Экс-сенатор отметил, что сам неоднократно поднимал вопросы, связанные с самообороной. Хотя предложение депутатов Госдумы еще не полностью охватывает все аспекты проблемы, и к ней придется еще возвращаться. Однако сейчас инициативу стоит поддержать — такое решение уже можно назвать началом большого прогресса.

Нужно установить меры самообороны

Адвокат Алексей Скляренко пояснил «360», что россияне могут защищаться любым способом, если речь идет не просто о проникновении в жилище, а есть угроза жизни и здоровью людей. Есть достаточно резонансных дел, когда грабители, угрожая членам семьи, были убиты.

«Те, кто это сделал, были оправданы, потому что не была превышена необходимая оборона, как посчитал суд. В новом законопроекте, на мой взгляд, больше популизма, чем реалий. Вопрос всегда касается допустимых мер обороны, которые не прописаны в законе. Если указать, что граждане могут защищаться любым способом, — это ни о чем», — отметил Алексей Скляренко.

В Уголовном кодексе РФ существует отдельная статья о превышении необходимых мер самообороны, которое привело к убийству. В этом случае человеку грозит от двух до трех лет лишения свободы, уточнил юрист. Если произошло причинение тяжкого вреда здоровью — до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката, если на человека нападает грабитель и жертва, пытаясь спастись, убивает агрессора, за это придется отвечать. Ведь человека хотели только ограбить, пусть даже и с причинением вреда здоровью. Поэтому в законодательстве необходимо уточнить именно меры необходимой самообороны.

У жертвы нет преимущества перед нападающим

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в разговоре с «360» также обратил внимание на уязвимость перед законом того, кто вынужден защищаться от агрессора. При этом страх, паника, состояние аффекта во внимание не принимаются. Зато сроки людям грозят вполне серьезные.

«В настоящий момент перед законом у хозяина жилища, то есть защищающегося, нет никаких преимуществ перед нападающим. Достаточно примеров, когда злоумышленник проникает в чужой дом, а хозяина потом привлекают к уголовной ответственности за превышение самообороны или нанесения увечий нападавшему», — отметил Роман Насонов.

Он также добавил, что законодатели зря предложили формулировку «всеми доступными способами»: они явно недооценивают смекалку и умения россиян.

Жилье стоит поставить на сигнализацию

Инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал «360», что для обеспечения безопасности своего жилища можно установить сигнализацию с датчиками движения и камерами наблюдения. Умные гаджеты будут присылать уведомления на смартфон в мобильном приложении.

«Таким образом будет возможность проверить, кто именно вошел в квартиру. Кроме того, стоит подключить квартиру к службе быстрого реагирования частного охранного предприятия. Они смогут оперативно приехать по сигналу и проверить квартиру», — посоветовал Михаил Макеев.