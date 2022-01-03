Китаец выбросил сына и дочь с 15-го этажа ради любовницы. Теперь их обоих казнят

Житель Китая убил сына и дочь, потому что его новая подруга не хотела растить детей, которых родила другая женщина. Мальчика и девочку отец сбросил с балкона 15-го этажа. Суд приговорил мужчину и его любовницу к смертной казни.

По данным Daily Mail, отцу детей Чжану Бо 27 лет. Его дочери было два года, а сыну — всего год. Дети погибли еще в ноябре прошлого года. Их нашли возле многоэтажного дома в муниципалитете Чунцин. Девочка умерла сразу после падения, мальчик скончался через некоторое время. Его жизнь не удалось спасти врачам.

Дети мешали подруге

По информации издания, отец детей хотел жениться на своей новой подруге, но та отказывала ему, потому что у него были дочь и сын. Родители девушки тоже выступали против брака. Любовница стала давить на мужчину, чтобы тот решил вопрос со своими маленькими наследниками. Она устраивала истерики, а в день, когда он выбросил детей из окна, пыталась нанести себе увечья, чтобы показать, как сильно ее ранит то, что они не могут создать новую семью.

После того, как Чжан Бо выкинул дочь и сына с балкона, он выбежал на улицу, начал рыдать и биться головой о стену. Но в прокуратуре сочли, что это было просто актерской игрой.

О том, что подруга мужчины была против детей и хотела от них избавиться, рассказала местным СМИ Чен Мэйлинь — бывшая жена Чжана Бо и мать погибших мальчика и девочки. Когда их брак распался, опеку над детьми разделили — дочь воспитывала мама, а сына отдали отцу до тех пор, пока ему не исполнится шесть лет.

Смертный приговор

В день убийства Чжан Бо попросил бывшую жену присмотреть за дочерью. Перед этим, по словам Чен Мэйлинь, его подруга успела устроить истерику по видеосвязи из-за того, что они не могут быть вместе.

После случившегося, по данным Daily Mail, мужчина признался, что он и его новая возлюбленная хотели убить детей, чтобы жить вместе без них. В суде он плакал и просил прощения за содеянное, а его девушка отвергала все обвинения в свой адрес.

Судебный процесс по делу о гибели мальчика и девочки начался в июле в народном суде промежуточной инстанции №5 в Чунцине. В конце декабря Чжану Бо вынесли смертный приговор за убийство детей. Его подругу тоже приговорили к смертной казни. Будет ли пара обжаловать приговор, пока не известно.