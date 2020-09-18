Обновить ПДД. 10 правил дорожного движения, которые надо поменять или добавить

К правилам дорожного движения в России можно относиться по-разному, но статистика подтверждает, что все-таки в них есть неточности. «360» попросил трех экспертов по транспорту назвать пункты ПДД, которые нужно изменить или добавить.

В первом квартале 2020 года в России увеличилось число аварий. Более того, каждое 11-е ДТП приводило к смертельному исходу. На дорогах страны в январе–марте произошло 32,5 тысячи ДТП (на 1,5% больше, чем за тот же период 2019 года). В этих авариях погибли 3,34 тысячи человек (плюс 8,2%) и получили травмы 42 тысячи человек (плюс 0,2%).

В январе–марте этого года наибольшее число смертей было связано с выездом автомобилей на встречную полосу (990 погибших), превышением скорости (516 смертей), нарушением правил расположения машин на проезжей части и неправильным проездом пешеходных переходов.

Правила дорожного движения для всех участников одинаковы, однако никто не отменял непредвиденных ситуаций. Подобные происшествия в основном регулируются ПДД, но правильно ли подобраны алгоритмы? Для этого «360» попросил людей, давно изучающих дорожную ситуацию в России, высказать свое мнение.

Остановка и алгоритм ДТП

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» сказал, что ПДД необходимо дополнить тремя положениями. Первое — запрет для транспортных средств останавливаться на скоростных магистралях, потому что это крайне опасная практика.

Необходимо дополнить ПДД четким алгоритмом поведения водителя в случае, если его приспичило остановиться на скоростной дороге. Во-первых, необходимо запретить такую практику вообще. Что бы ни случилось, водитель должен въехать на обочину, потому что если машина встанет посередине, через пять минут в нее врежется другой автомобиль. Люди не осознают опасность такой остановки Петр Шкуматов.

Второй пункт — изменить алгоритм поведения водителя в случае ДТП. Сейчас он подразумевает, что водители выйдут из машины и зафиксируют аварию. Однако так делать, по мнению Шкуматова, нельзя, ведь это опасно для жизни.

Еще одно изменение, по словам собеседника «360», должно коснуться возможности повернуть направо на красный сигнал светофора. Такой маневр в данной ситуации был бы аналогом знака «Уступи дорогу».

Источник фото: РИА «Новости»/Кирилл Каллиников

Скорость и круговое движение

Автомобильный журналист Петр Баканов в разговоре с «360» обратил внимание, что для изменения правил дорожного движения нужно сначала разобраться с индустрией дорожного строительства. Пока все ГОСТы прописаны примерно на «автомобиль типа „Волги“ 70-х годов». А ведь машины, как и скорости, изменились.

И первое правило, которое хотелось бы видеть для большинства дорог, это повышение скоростного режима.

Повысить скоростные режимы. На аварийности это никак не скажется, скорость в первую очередь влияет на последствия ДТП. Сам фактор увеличения скорости не влияет. Там, где мы 90 ездим, как минимум нужно увеличить до 110 Петр Баканов.

Баканов уверен, что на тех дорогах, где можно разогнаться более 60 километров в час, нужно поставить разделительные заграждения между направлениями движения.

Немаловажно прописать в правилах, что круговое движение всегда должно быть главным. Ведь задача круга — прокачивать транспорт. То есть один автомобиль выехал с круга, его место тут же занял другой. Если круг не главный, то водители бесконечно стоят и пропускают другие машины. Это приводит к пробкам.

В числе пунктов ПДД, которые необходимо добавить, Баканов указал ликвидацию нерегулируемых пешеходных переходов и усиление наказания для водителей, ездящих по обочине. Они не просто портят дороги, но и становятся причиной ДТП.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Дистанция и обязанность пешехода

Автоэксперт Владимир Бахарев считает, что нужно ввести понятие «измерение дистанции в секундах». То есть чтобы расстояние между автомобилями составляло три секунды. Это положение будет также учитывать время реагирования на опасность.

Второй пункт — пешеход не имеет права выходить на проезжую часть, в том числе на нерегулируемый пешеходный переход, не оценив удаленность машины и ее скорость. Приоритет пешехода возникает в тот момент, когда он точно знает, что он его может реализовать Владимир Бахарев.

Бахарев уверен, что необходимо законодательно закрепить обязанность водителя менять резину в зависимости от времени года. Это должно оставаться не на совести человека, который сам для себя решает, справится он с управлением на скользкой дороге или нет, а правилом, которое нужно соблюдать для общей безопасности.