Оголить декольте или показать загорелый мужской торс. Как телеканалы во всем мире борются за зрителя

Борьба за аудиторию в современном информационном пространстве идет постоянно. Чтобы увеличить просмотры, некоторые телеканалы прибегают к довольно сомнительным или спорным методам. Особенно странные способы привлечь зрителя к экранам — в подборке «360».

Частый прием телевизионщиков — выбирать симпатичных ведущих. Например, для прогноза погоды. Так, рейтинги аргентинского TyC Sports выросли благодаря Марии Соль Перес. Симпатичная блондинка рассказывает о погоде, а сам канал посвящен спорту.

В прямом эфире 24-летняя девушка демонстрирует выдающиеся формы, хоть и прикрытые. Подписчикам телеведущей в Instagram повезло больше: в ее аккаунте полно полуобнаженных снимков.

В Сети Мария предпочитает говорить не о погоде, а о том, как довести тело до совершенного состояния: периодически она публикует видео своих тренировок.

Мексиканская телеведущая Янет Гарсия не только предупреждает, когда лучше взять из дома зонт, но и танцует перед зрителями. Смотрят на девушку не только по телевизору: у нее почти 14 миллионов подписчиков в соцсетях.

Полтавское телевидение решило избавиться от стереотипа и поставило в качестве ведущего прогноза погоды накачанного молодого человека. Чтобы его мускулистый торс было лучше видно, молодого человека в эфире poltavske.tv раздели по пояс.

«Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV», — гласит подпись к видео с полуобнаженным диктором на YouTube.

Такую версию прогноза, уверен телеканал, будут смотреть не только в Полтаве, но и по всей Украине. Трафик от этого только вырастет.

Чтобы повысить продажи, итальянский телемагазин пошел на хитрость: пригласил ведущую с пышными формами.

Она описывает преимущества очередной дамской сумочки, одетая в простую клетчатую рубашку с откровенным вырезом.

В марте Youtube-канал шоу Access Direct опубликовал видео с нападением на телеведущую Миреллу Вайду в прямом эфире. Вбежавшая в студию голая женщина швырнула в нее камень, но промахнулась.

Ранее на своем шоу Вайда рассказывала об угрозах. По одной из версий, поступок набросившейся на ведущую женщины был продиктован местью. Хотя позднее и поползли слухи, что канал сам организовал этот инцидент для поднятия рейтингов. Впрочем, если это и так, то внимание аудитории он, бесспорно, привлек неплохо.