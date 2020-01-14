Гости цирка поверили, что их обмочил бобер. Организаторы назвали это таким трюком

Видео с выступления цирка в Ярославле вызвало ожесточенные споры. На кадры попал трюк с полетом бобра под куполом, во время которого он якобы помочился на зрителей.

Бобер под куполом

Видео опубликовал в интернете один из зрителей цирка. Судя по крикам за кадром, зрителей немало насмешил тот факт, что бобру срочно понадобилось в туалет после того, как он взмыл в высоту.

Как сообщило местное издание YarNews, перед выступлением гастроли цирка «Звездный круиз» широко рекламировались в Ярославле. Особенно большое внимание старались привлечь к выступлению бобров. Вот как его анонсировали в рекламе.

Изюминкой программы является номер с участием забавной компании дрессированных бобров, под руководством Виктора Сильченко. Его уникальность заключается в том, что столь смышленые животные выполняют редкие трюки, действия не свойственные этим животным в природе. Бобры-артисты „читают стихи“ и летают под куполом цирка, вызывая этим интригу Описание программы.

Критика

Интригой, видимо, стал трюк с туалетом. На кадрах видно, что с высоты на зрителей полилась некая жидкость. Зоозащитники решили, что бобер обмочился от страха, когда оказался на высоте. В соцсетях обвинения поддержали.

Многие вспомнили давние споры о том, что использование животных в цирке нужно запретить.

Однако зрители других представлений цирка утверждают, что бобер «ходил в туалет» на высоте и в другие дни. Они предположили, что рядом с животным ставят баночку с водой, и это не более чем трюк, призванный шокировать зрителей.

Объяснение

Руководитель шоу «Звездный круиз» Артем Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Подъем» подтвердил, что бобер выполняет такой трюк регулярно, но не раскрыл, как именно — с помощью баночки или чего-то еще.

«С бобром все хорошо. Подобный трюк он выполняет каждое представление и каждое представление с подобными последствиями. Зрители в первых рядах пугаются, а потом понимают, что это дрессировщик и бобер их разыграли», — сказал Ткаченко.

Выступления артистов «Звездного круиза» проходили в Ярославле с 14 декабря по 12 января. Как сообщается на официальной странице цирка во «ВКонтакте», они уже покинули Ярославль и отправились выступать в Санкт-Петербург. Так что теперь жители этого города смогут попробовать разгадать тайну бобра.