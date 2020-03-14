Обмазаться антисептиком и встать в очередь за маской. Россияне рассказали, как живется в коронавирусном Таиланде

«Люди счастливые, веселые»

Если не считать масок на лицах, когда заходишь в госпиталь или аэропорт, ничего необычного нет. Об этом «360» рассказала Светлана Шерстобоева из Патайи. Она живет в Таиланде уже восемь лет.

«Приходишь сейчас в магазин, допустим, Makro (это аналог нашего Metro), а там на входе стоят две тайки, которые проверяют температуру. Здесь же всегда стоит обеззараживающий гель», — объяснила собеседница «360».

По ее словам, полностью исчезли китайские туристы. Похоже, из них в королевстве остались только те, кто живет там на постоянной основе. При этом количество представителей Поднебесной в аэропорту приличное, что удивило Светлану.

Она также рассказала, что приходила с мужем в один из отелей. При входе пару проверили: измерили температуру и выдали гель, чтобы протереть руки.

Источник фото: Светлана Шерстобоева

Таиланд как-то не сильно подвержен этому вирусу. Здесь спокойно. Люди счастливые, веселые. Туристов очень много. Даже чуть-чуть больше, чем в прошлом году. Ощущение, что в связи дешевизной путевок и билетов многие смогли позволить себе приехать Светлана Шерстобоева жительница Таиланда.

Маски втридорога

Большое количество людей в масках отметила и жительница Пхукета Ольга Куликова. Но по ее словам, тайцы и без коронавируса почти всегда прикрывают лицо, так как основной вид транспорта — байк.

«При этом сейчас маски исчезли из свободной продажи. Купить можно только через интернет-магазин. Ранее пачка 50 штук продавалась за 59 бат, сейчас она же — за 890 бат», — отметила собеседница «360».

Источник фото: Светлана Шерстобоева

Алена Влади из Чиангмая не заметила недостатка масок. По ее мнению, купить их можно свободно в любой аптеке.

Если один день в аптеке нет масок, на другой они уже в наличии. Я ношу маску, мою руки, использую гель-антисептик Алена Влади.

А вот гели для рук продаются свободно. В этом сошлись обе собеседницы. Правда, антисептики несколько выросли в цене. Но они стоят во всех торговых центрах и школах.

Ольга полагает, что власти умалчивают большую часть информации, чтобы в стране не было паники. Из-за этого или нет, но местные жители действительно ведут себя крайне спокойно и даже не пытаются покупать в магазинах продукты больше обычного.

Никаких вечеринок?

Татьяна Тихонова, уже пять лет живущая на Самуи, отметила, что там люди стараются избегать большого скопления народа. На прошлой неделе отменили знаменитую FullMoon Party на Пангане. Эту вечеринку устраивают во время каждого полнолуния.

Также не будет и другого значимого события — празднования местного Нового года. «Но народ все же будет отмечать!» — добавила Татьяна. Другая собеседница, Светлана Шерстобоева, отметила, что другие шоу проводятся.

Много диких обезьян

Тем временем в Сети появилось видео, где обезьяны воюют на опустевших улицах района Муанг Лопбури. Сотни животных устроили драку за еду, которой, как пишут СМИ, им стало не хватать из-за сокращения туристов.

Туристов также предупредили о возможном карантине при въезде в Таиланд. Это касается тех, кто приезжает из стран, где зафиксировали случаи заражения.

«В стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. Введены усиленные меры контроля в аэропортах, морских и наземных портах с целью защиты здоровья туристов и местных жителей», — заявили в в пресс-службе московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ).

На данный момент в королевстве зафиксировали 75 случаев заражения. 35 человек уже выздоровели и вернулись домой.