Молодые американки переоделись в пожилых женщин, чтобы получить вакцину от коронавируса во Флориде. Но их быстро разоблачили. Как оказалось, люди готовы нарушать правила ради заветного укола, а также наживаться на доверчивых людях, ждущих прививку.

В штате Флорида молодые девушки переоделись в старушек, чтобы получить вакцину от коронавируса. Директор департамента здравоохранения Флориды по округу Ориндж Рауль Пино рассказал, что на 20-летних девушках, пришедших на вакцинацию, были шляпы, очки и перчатки. Несмотря на камуфляж, их разоблачили и прогнали.

Выяснилось, что девушки пришли на второй этап вакцинации и даже имели при себе карточки о первом уколе. Рауль Пино не знал, как они смогли привиться в первый раз, но намекнул, что у одной из девушек были проблемы с фотографией на удостоверении личности.

В США количество вакцин от коронавируса ограничено. Это заставляет людей идти на такие крайние меры.

«Это самый желанный товар, который сейчас есть», — описал вакцину Рауль Пино.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США снабдили штаты рекомендациями по тому, кого необходимо вакцинировать в первую очередь. Тем не менее каждый штат имеет свой собственный план по порядку вакцинации.

Техас, Флорида и другие штаты, которые возглавляют губернаторы от Республиканской партии, решили прививать в первую очередь пожилых людей, а не медицинских работников.

Вакцина от мошенников

Ограничением количества вакцин решили воспользоваться и мошенники. Трое мужчин из Балтимора создали фейковый сайт, где пытались продать вакцину за 30 долларов.

Дизайном он напоминал сайт биотехнологической компании Moderna, которая получила разрешение на использование своей вакцины в США. Логотип, цвета и текст сайта мошенников были похожи на те, что используются на оригинальном сайте, кроме приписки: «Вы можете купить вакцину против коронавируса раньше времени».

Создателей сайта поймали после того, как агент под прикрытием заказал у них 200 доз на шесть тысяч долларов. По версии следствия, у мужчин никогда не было вакцин.

Мошеннические схемы не ограничиваются созданием поддельных сайтов. Ранее CNN писал, что некоторые американцы получали письма на свою электронную почту, в которых им предлагали ранний доступ к вакцине, внести имя в лист ожидания прививки и даже доставить на дом дозу. Разумеется, все это за отдельную плату.

Во все тяжкие ради прививки

В России любой желающий может бесплатно получить вакцину, но в других странах ситуация куда хуже. Чтобы получить укол, люди готовы и правила нарушить. Ранее «360» рассказывал, как предприниматели, чиновники и звезды пытались самыми первыми получить заветную прививку, тратили на это большие суммы денег и даже были готовы обманывать людей.

Именно так поступили глава корпорации Great Canadian Gaming Родни Бейкер и его жена, когда пытались получить вакцину, притворившись работниками мотеля. А для других богачей создали даже закрытый сервис Knightsbridge Circle, который доставляет его членов в места, где можно получить вакцину.