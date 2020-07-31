Обман или лишение наследства? Главное про обвинения сына в адрес главы фонда «Русь сидящая»

Сын главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой сообщил, что написал заявление в полицию на своих мать и сестру. Он обвинил родственниц в махинациях с недвижимостью, которые привели к хищению у него квартиры в Москве. Однако у Романовой своя версия событий. Подробнее — в материале «360».

Дмитрий Романов написал об этом в своем Facebook. Он рассказал, что в этом году впервые подал в полицию заявление о преступлении — против сводной сестры Анны Ивановой и матери Ольги Романовой. Он обвинил их в мошенничестве с недвижимостью и хищении имущества. Кроме того, в заявлении Дмитрия фигурирует шеф-редактор сайта Harper’s Bazaar Дарья Халфина, которая училась в одном классе с Анной — на данном этапе она указана там как свидетель.

Дмитрий рассказал, что четыре года назад женился и переехал за границу вместе с супругой. В Москве у него осталась однокомнатная квартира в Марьиной Роще — перед отъездом он планировал сдать ее, однако мать попросила пустить туда сестру. Чтобы лишить Дмитрия проблем и постоянных поездок в Россию по каким-либо вопросам, Ольга Романова предложила ему оформить генеральную доверенность на свое имя. Дмитрий согласился — по его словам, у него с семьей были довольно хорошие отношения.

Договор аренды для отвода глаз

В 2019 году Дмитрий решил приехать в Россию. К тому времени и мать, и сестра уже жили в Германии, поэтому он планировал забрать ключи от своей квартиры. Однако оказалось, что Анна сдала ее Халфиной, а на выручку от этого и жила за границей. Анна попросила не выгонять ее подругу и предложила брату заключить с ней контракт на аренду.

Однако через несколько недель ситуация изменилась — сестра написала Дмитрию, что обманула его и призналась, что эта квартира уже давно принадлежит ей. Он заказал онлайн-выписки из Росреестра и выяснил, что мать по генеральной доверенности действительно продала его квартиру сестре — за миллион рублей. Кроме того, она продала и его долю в другой квартире — за 1,5 миллиона.

Дмитрий объяснил, для чего его убедили заключить контракт на аренду квартиры с Халфиной — чтобы он не разгадал обман раньше срока.

«Срок оспаривания сделок купли-продажи в России составляет три года. Я приехал в Россию буквально за несколько дней до истечения этого срока. Для Романовой, Ивановой и теперь уже Халфиной время делилось на часы — лишь бы я не догадался и не успел воспользоваться своим правом оспорить сделку», — написал он.

«Дима просил нас всех сдохнуть»

Глава юридического отдела «Руси сидящей» Алексей Федяров по просьбе Ольги Романовой в своем Facebook опубликовал ее письмо, в котором она отвечает на обвинения сына. В нем женщина рассказал, что эта ситуация тянется уже много лет — Романова предвидела, что все будет развиваться именно так.

Она рассказала, что подарила сыну свои квартиру и дачу, когда ему исполнилось 22 года. Эту недвижимость она купила сама и старалась все оставить Дмитрию — пока он не начал упрекать ее за то, что она продолжала жить в этой квартире. В результате они договорились, что мать купит Дмитрию собственную маленькую квартиру, и он успокоится.

Романова объяснила, что доверенность была у нее давно — чтобы оплачивать постоянные долги Дмитрия и избавлять его от проблем с коллекторами.

«Он всегда знал, что я молча заплачу. Однажды все стало совсем жестко, потом не однажды, и я сказала, что лишаю его наследства», — сказано в письме.

Она отметила, что различные ведомства не дают человеку забыть о том, что у него есть собственность — за нее надо платить налоги, оплачивать услуги ЖКХ. Она подчеркнула, что давно предлагала сыну все продать и поделить на три равные части — ему, сестре и себе. Однако Дмитрий, по ее словам, хотел получить все. Она подчеркнула, что дача до сих пор принадлежит сыну — он по-прежнему не платит за нее.

Романова рассказала, что у ее сына уже давно появились проблемы — это доказывают шрамы на его руках. В старших классах она пыталась его лечить — когда еще могла влиять на то, чтобы сын ходил по врачам.

У Димы проблемы, с которыми мы уже помочь не можем — Дима попросил нас всех, письменно и устно, умереть. Давно. Если вы хотите и можете помочь ему — сделайте это, пожалуйста. Умирать я раздумала, хотя и хотела Ольга Романова.

Суд отказал в иске

В своем посте Дмитрий отметил, что подал два гражданских иска — к Ольге Романовой и Анне Ивановой. Первый судебный процесс по ним состоялся 30 июля. В результате Таганский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска.

Об этом сообщил юрист Алексей Федяров.

«Таганский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Романова к Ольге Романовой. В удовлетворении иска отказано», — написал он.

Это подтверждает и карточка дела на официальном сайте.