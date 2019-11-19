Около 200 операций и новая профессия. Облитая кислотой модель Элеонора Кондратюк не сдалась и обрела счастье

Российскую модель Элеонору Кондратюк 20 лет назад облили серной кислотой. Девушка перенесла около 200 операций на лице, и этот процесс все еще продолжается. Однако, по ее признанию, сегодня она чувствует себя вполне счастливым человеком.

Как сегодня живет Элеонора Кондратюк

Кондратюк призналась, что сейчас далека от модельного бизнеса. Ее главный интерес — психология.

«Я дипломированный психолог. Провожу консультации и постоянно повышаю свою квалификацию. Например, сейчас обучаюсь в немецком институте логотерапии и экзистенциального анализа», — рассказала она в интервью RT.

Выбор профессии связан с личной жизнью Элеоноры. После того ужаса, что случился с женщиной 20 лет назад, ей были необходимы занятия с психологом. Специалисты помогали не упасть духом, не озлобиться, продолжать нормально жить. Бывшая модель уверена, что в современном мире психолог так же необходим человеку, как хирург или терапевт.

Сегодня Кондратюк сама консультирует людей. Большинство из них обращаются к ней за посттравматической реабилитацией. Однако Элеонора выслушивает клиентов и с проблемами в семье или со здоровьем.

Собеседница RT рассказала, что сейчас в ее жизни есть работа, лечение и семья. Некоторое время назад Кондратюк вышла замуж.

Муж мой — ученый, доктор биологических наук, генетик. Любит спорт, занимается силовыми тренировками и участвует в соревнованиях. Очень талантливый, глубокий и благородный человек. Вместе мы уже больше трех лет Элеонора Кондратюк.

Кондратюк подчеркнула, что после трагедии ее отношение к представителям сильного пола не изменилось. Ведь по жизни она встречала много сильных и достойных мужчин, а преступниками не становятся по половой или национальной принадлежности.

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Элеонора помнит всех тех, кто помог ей восстановиться после беды. Среди них — тот самый учитель труда, который первый увидел ее облитой кислотой, полковник юстиции, который помог раскрыть преступление, и множество врачей. О страшных днях в конце 1990-х женщина вспоминать не любит. Чтобы как-то абстрагироваться от тех событий, она написала книгу.

«Я побывала в разных ожоговых центрах, институтах хирургии, клиниках. Люди, окружавшие меня там, интересовались моей жизнью, мнением о методиках лечения. Я охотно делилась с ними своим опытом. Но часто они спрашивали об одном и том же. Тогда я стала задумываться, что все мои знания и личный опыт можно собрать в один источник. Что мой опыт преодоления поможет людям обрести жизненную стойкость или убережет от отчаяния», — рассказала Элеонора.

Сегодня бывшая модель наслаждается каждым моментом жизни. Она призналась, что удовольствие ей доставляют простые вещи: мирное небо, свежий воздух, зеленая трава.

«Я наслаждаюсь жизнью, как гурман», — отметила Кондратюк.

Мисс очарование и отвергнутый криминальный авторитет

В 1999 году жизнь Элеоноры находилась на взлете. Ей было 17 лет, она делала первые шаги в модельном бизнесе и уже хорошо показала себя в нескольких конкурсах красоты: годом ранее стала третьей на «Мисс Сочи», а в 1999-м стала лучшей на конкурсе «Мисс Очарование». Эта победа естественно повлекла за собой повышенное внимание со стороны мужчин.

Одним из ее поклонников был сочинский криминальный авторитет Рубен Григорян. Он пытался ухаживать за девушкой, но не получил взаимности. Григорян поклялся отомстить ей, что в итоге и сделал. Мужчина попросил своих знакомых Артема Восканяна, Адгура Гочуа, Богоса Нубаряна, Романа Дбара облить красавицу кислотой. Свой план они привели в действие 2 сентября 1999 года.

В тот день Элеонора должна была встретиться со своей подругой. Она шла по школьному двору, когда на нее напали и облили серной кислотой, перемешанной с растительным маслом. Кондратюк нашла в себе силы добежать до школы. Там ее увидел учитель труда и отвел в медицинский кабинет. Затем выпускницу экстренно госпитализировали.

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Врачи считали, что травмы настолько серьезные, что у девушки нет шансов выжить. Однако она смогла, вернула себе зрение и добилась того, чтобы обидчики сели в тюрьму. Процесс длился три года. Преступники отрицали свою причастность к случившемуся, но в итоге их вина была доказана. Рубена Григоряна приговорили к 11 годам тюрьмы, его подельники получили от шести до восьми лет. Один из них не дожил до суда, так как погиб в криминальной разборке.