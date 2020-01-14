«Холостяк» на космическом уровне. Японец ищет невесту, чтобы облететь с ней Луну

Экстравагантный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти себе невесту с помощью телешоу. С избранницей он намерен совершить совместный полет к Луне на корабле компании SpaceX — японец станет первым космическим туристом Илона Маска. Незадолго до этого Маэдзава объявил, что раздаст девять миллионов долларов своим подписчикам в Twitter, чтобы узнать, сделают ли деньги их счастливыми. О жизни японского богача — в обзоре «360».

Юсаку Маэдзава 44 года. Он основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина по продаже одежды Zozo. Осенью 2019 года бизнесмен продал свою долю в компании местному SoftBank. Журнал Forbes оценивает состояние Маэдзава в два миллиарда долларов. По этому показателю он входит в двадцатку самых богатых жителей страны.

31 декабря 2019 года предприниматель написал в Twitter, что раздаст по одному миллиону иен (девять тысяч долларов или 550 тысяч рублей) тысяче своих подписчиков. Победителей выберут случайным образом из тех, кто ретвитнет сообщение. Количество ретвитов уже перевалило за 4,1 миллиона.

Маэдзава называл это «серьезным социальным экспериментом»: получивших деньги будут регулярно опрашивать о том, какой эффект на их жизни оказали полученные средства.

Сам миллиардер интересуется идеей безусловного базового дохода — своеобразной стипендии, которая выплачивалась бы всем гражданам страны — как работающим, так и нет. При этом в отличие от базового дохода в его случае речь идет не о регулярных выплатах, а лишь о разовой акции.

Подобную он уже проводил год назад. Тогда миллиардер разыграл 100 миллионов иен (900 тысяч долларов) среди сотни случайных пользователей. Тот твит стал самым популярным в соцсети, набрав 4,3 миллиона ретвитов.

Когда Илон Маск объявил о первом туристическом полете в космос в 2017 году, Маэдзава выкупил оба места на еще не созданном корабле. Впоследствии планы SpaceX поменялись, и вместо двух туристов (миллиардер и его друг) к Луне помимо Маэдзава полетят шесть-восемь деятелей искусства, которых он выберет.

Миллиардер является известным коллекционером современного искусства. В 2016 году он заплатил 57,3 миллиона долларов за безымянную картину американца Жана-Мишеля Баския. Год спустя он купил еще одно полотно художника за 110,5 миллиона долларов.

Также он собирает японские древности, вина и суперкары.

Помимо художников на борту Big Falcon Rocket будут находиться один или два астронавта и пилоты SpaceX. Сколько Маэдзава заплатил за путешествие, не раскрывалось.

Предполагается, что полет произойдет в 2023 году и продлится шесть суток. Корабль с экипажем и туристами обогнет Луну по траектории, аналогичной курсу «Аполлона-13» и вернется на Землю. Корабль приблизится к Луне на расстояние около 200 километров.

Реалити-шоу по выбору спутницы для миллиардера пройдет на стриминговом сервисе Abema.TV. Заявки от претенденток принимаются до 17 января на сайте шоу.

Невесты должны быть не моложе 20 лет, иметь «яркую индивидуальность» и проявлять интерес к полету в космос, хотеть наслаждаться жизнью в полной мере и желать мира во всем мире.

В середине февраля начнутся встречи претенденток с Юсаку Маэдзава, в марте запланированы «особенные свидания, чтобы познакомиться» с миллиардером, в конце того же месяца он примет окончательное решение о том, кто ему подходит.