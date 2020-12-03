Зимняя непогода обрушилась на российские регионы. Норильск который день заметает снегом. Город превратился в сплошной сугроб: в некоторых районах завалы превысили человеческий рост, не видно машин и остановок. Приморье остается во власти льда, отрезавшего остров Русский от материка. А в Якутии вот-вот ударят 50-градусные морозы.

«Норильское море» снега

В Норильске уже несколько дней снегопады сопровождаются сильнейшим ветром, порывы которого достигают 25–30 метров в секунду. 2 декабря дорогу в местный аэропорт даже закрывали из-за метели. А 3 декабря в самой воздушной гавани ситуация выглядит так:

Снега выпало столько, что найти припаркованный автомобиль не так просто.

Да что там машину, некоторые остановки городского транспорта тоже практически не найти.

В некоторых районах сугробы выше человеческого роста. Но местные оптимисты не унывают: купаются в снегу и называют его «норильское море».

А на центральную площадь норильского района Талнах пришел дикий песец.

Ледяное Приморье

Из-за непогоды во Владивостоке остров Русский на двое суток оказался отрезанным от мира — обледенел мост, связывающий его с материком, оборвались линии электропередач, не было воды и отопления.

Главу острова Ирину Пан сняли с должности за бездействие, для жителей запустили паром, а мост пообещали очистить ото льда и открыть до Нового года.

Материковой части Владивостока тоже досталось.

Из-за непогоды в Приморье ввели режим ЧС. Устранение последствий циклона, по словам губернатора Олега Кожемяко, растянется на год.

Якутские морозы

Якуты привычны к суровым зимним условиям, поэтому морозы и непогоду не ругают, а любуются их последствиями. И это при том, что в Якутске 3 декабря — «оттепель», всего-то −16 градусов. А на одном из «полюсов холода», селе Оймякон, сегодня −43, а через неделю обещают −50 градусов.

Погода в Москве и Подмосковье

В ближайшие семь дней погоду в регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Но погода при этом не будет однородной. 3 декабря в столице начался небольшой снегопад, в пятницу осадки продолжатся.

«За счет того, что облаков будет больше, ночь не будет такой холодной, как прошедшая. В Москве минимальная температура −4…−6, по области — до −9 градусов. Дневная температура завтра около −3 градусов. Практически такая же температура будет в субботу, но осадков будет значительно меньше», — добавила метеоролог.

В субботу в небе над Москвой и областью начнет проглядывать солнце. А в воскресенье, 6 декабря, ожидается переменная облачность, из-за чего солнца станет еще больше. Но ночь и утро будут довольно холодными: в столице −8…−10, в Подмосковье — до −11. Днем тоже будет морозно: −5…−7 и −3…−8. Ветер юго-восточный скоростью четыре-девять метра в секунду. Из-за него, отметила Позднякова, будет казаться, что на улице холоднее.

В начале следующей недели высокое давление сохранится. В первой половине будет довольно морозно и без осадков — днем примерно −4…−9 градусов. К концу недели возможно появление облаков и небольших снегопадов. Температура за счет этого повысится, но оттепели не будет. Норильской или приморской непогоды в Москве и области тоже ожидать не стоит.

«У нас бывают сильные снегопады, но они связаны с выходом южных циклонов. Но пока не видно, чтобы они выходили на нашу территорию. А, как правило, с ними связаны обильные снегопады и оттепели. А оттепели пока тоже не предвидятся», — заключила метеоролог.