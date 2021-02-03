Хабаровский порт накрыло облако угольной пыли. Но фото и видео оказались страшнее реальности

В Ванинском районе Хабаровского края жители жалуются на угольную пыль. По их словам, она поднимается с местного предприятия «ВаниноТрансУголь». Руководство региона объяснило, что причина загрязнения не в нарушениях технологии, а в низких температурах. Экологи уверены, что опасность некритична, но за ситуацией нужно пристально следить.

Пыльное производство

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев приезжал на предприятие «ВаниноТрансУголь» (ВТУ), чтобы получить от руководства объяснения по взбудоражившим Сеть снимкам. В интернете распространились видеозаписи и изображения того, как с прибрежных территорий предприятия поднимаются клубы угольной пыли.

Местные жители забили тревогу: они не захотели дышать пылью, да и просто наблюдать ее в воде и почве.

В ВТУ объяснили Михаилу Дегтяреву, что пыление произошло из-за сильных морозов в регионе: «специальные присадки, которые добавляют при погрузке, теряют на морозе свои свойства». В своем Telegram-канале губернатор написал, что предприниматели временно снизят объемы перевалки, чтобы «не пылить», а саму ситуацию руководство региона берет под контроль и обещает дождаться результатов проверок Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры.

Масштаб проблемы

Местный эколог, общественник, руководитель РО «Всероссийского общества охраны природы» Владимир Сидоров объяснил «360», что пыление возникает в том случае, если складывается сразу несколько факторов: низкая влажность, отрицательные температуры и сильный ветер.

При этом Сидоров отметил, что на самом деле ситуация не так критична, как может показаться на первый взгляд. Важно, что ВТУ находится на достаточно серьезном отдалении от жилых домов — в нескольких километрах. Это значит, что в буквальном смысле уголь не сыплется никому на голову, хотя и оседает в прибрежной зоне.

«Действительно, есть пыление, которое попадает в акваторию залива, действительно, это неполезно для прибрежной экосистемы, экологи действительно обеспокоены, но серьезных исследований на эту тему не проводится», — объяснил он.

Проблема возникает не в первый раз. По словам эколога, такое может происходить раз в несколько месяцев. Обеспокоенные местные жители, у которых появились сотовые телефоны, снимают пыление на видео и выкладывают в интернет. Затем схема относительно стандартная.

«Приехал губернатор, в очередной раз пожурил — это происходит с периодичностью раз в несколько месяцев, это не первый губернатор, который приезжает и пытается этот вопрос как-то решить», — добавил Сидоров.

При этом в крае, по мнению эколога, есть немало более актуальных экологических проблем, которые не вызывают такого ажиотажа. В частности, Сидоров отметил, что в том же поселке, рядом с которым находится ВТУ, несколько лет подряд горела свалка, отравлявшая воздух. Другой важной для всего региона экологической проблемой, грозящейся перетечь в катастрофу, является отсутствие очистных сооружений в поселках.

«[Это] влияет на состояние окружающей среды в десятки раз более негативно. <...> Но это не вызывает никаких серьезных всплесков, мы этим занимаемся как рутинной работой», — сказал он.

Контроль и добросовестность

Владимир Сидоров отметил, что решение проблемы пыления может быть только комплексным. И прежде всего активизироваться нужно проверяющим и контролирующим службам: установить жесткие правила и следить за их соблюдением.

«Единственная наша претензия к предприятию, которое допускает пыление, в том, что они, увидев такие погодные условия, не прекратили работу по погрузке. Если бы погрузка была завершена, такой картинки бы не было. Мы давно говорим, что нужно и контролирующим службам, и краевому правительству хотя бы поставить видеокамеры. Это бы сняло проблему, потому что все бы было видно», — уверен эколог.

Больше того, существующие крупные предприятия, которые работают не один год, являются важной частью экономики региона. Сидоров убежден, что если предприятия будут работать с людьми, то смогут наглядно показать баланс возможного ущерба окружающей среде и социальной пользы своей работы.

«У предприятий задача наладить работу так, чтобы люди понимали, что да, предприятие действительно находится рядом, оно, вероятно, не производит приятно пахнущие булочки, а перегружает уголь. Но это предприятие является налогоплательщиком, оно создает рабочие места, формирует бюджет, занимается социально ответственным предпринимательством, то есть строит какие-то объекты досуга, проводит благоустройство. Тогда у людей не возникнет вопросов и проблем — они будут видеть баланс», — объяснил Сидоров.

При этом остается важным и следить за тем, чтобы таких предприятий не становилось слишком много. У любой природной зоны, пояснил эколог, есть своя емкость, то есть скорость естественного восстановления. Если эту емкость превысить, ущерб будет перекрывать все положительные факторы работы предприятий.