Обязательное приложение понадобится для поездок по ЕАЭС. Инструкция к «Путешествую без COVID-19»

Жители стран ЕАЭС, которые прилетают в Россию, будут обязаны установить приложение «Путешествую без COVID-19». С его помощью можно будет найти лабораторию и сдать ПЦР-тест на коронавирус. А результаты загрузить в смартфон. Так у пограничников будет уверенность в подлинности результатов анализа, а путешественник сэкономит время и нервы. Приложение понадобится и россиянам, которые едут в соседние страны.

С 25 июля гости, прилетающие в Россию, будут обязаны устанавливать на свой смартфон приложение «Путешествую без COVID-19». Правило действует для въезда из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С 1 сентября список дополнят Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Программа позволит гражданам перечисленных стран быстро найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на COVID-19. Результат теста в виде QR-кода нужно предъявить на экране своего смартфона при пресечении границы Российской Федерации. Электронный ПЦР-тест на коронавирус, как и бумажная справка, действителен 72 часа.

Приложение «Путешествую без COVID-19» доступно для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и Google Play. Тем, кто проезжал страны ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой, достаточно иметь с собой справку с результатами отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Сдать ПЦР там, где удобнее

«Путешествую без COVID-19» даст уверенность, что житель стран Евразийского экономического союза действительно сделал ПЦР-тест по всем правилам. Программа также гарантирует подлинность цифрового сертификата с отрицательным результатом теста на коронавирус, говорится на сайте Роспотребнадзора.

После загрузки приложения нужно выбрать страны отправления и прибытия, включить геолокацию. После этого будет доступен перечень пунктов забора анализов, где можно сдать тест. Подходящую лабораторию выбирают из списка или на карте «Путешествую без COVID-19». В регистратуре нужно уточнить, что результат нужен для приложения «Путешествую без COVID-19».

Результаты тестов всех указанных учреждений принимаются для въезда в Россию. К системе подключены лаборатории, отвечающие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и соответствующих органов других стран. А вот получить в приложении результаты теста сторонней организации не удастся.

Одно приложение для всей семьи

Для получения результата анализов в приложении «Путешествую без COVID-19» нужно отсканировать паспорт, который предъявлялся в регистратуре лаборатории. И если тест оформлялся на внутренний паспорт, его нужно иметь при себе в пограничном пункте контроля — страница с QR-кодом содержит последние четыре цифры документа.

Тем, кто волнуется, что приложение или смартфон могут дать сбой на границе, можно перед поездкой сделать скриншоты экрана с изображением зеленого (то есть ковид-отрицательного) QR-кода, распечатать и на всякий случай иметь при себе. Но все прибывающие в Россию с приложением «Путешествую без COVID-19» должны показать результаты именно в работающем приложении.

Приложение можно установить не только на смартфон, но и на планшет с операционными системами iOS версии 10 и выше или Android версии 5 и выше. При этом путешествующие с ребенком или с пожилыми родственниками могут с помощью приложения получить результаты их тестов к себе на устройство.

Информация в «Путешествую без COVID-19» доступна только пользователю и тем, кому он покажет открытое приложение. Проверяющие также видят лишь зеленый QR-код, а не персональные данные. Все, что указано в анкете в пункте сдачи анализов, в приложении не отображается.