«Обязательно придем на новоселье с подарками». Как идет восстановление в Рузе спустя три месяца после подтопления

Три месяца назад на подмосковную Рузу за день обрушилась месячная норма осадков. В результате река Городянка вышла из берегов. Пострадали несколько автомобильных дорог, более 20 жилых домов — шесть из них не пригодны для жизни. Власти региона оперативно взялись за устранение последствий подтопления. Рассказываем, как идут работы, и на какой стадии они сейчас.

В подмосковной Рузе из-за обильных осадков 8 июля из берегов вышла река Городянка. Никто из жителей не пострадал, однако в зоне подтопления оказались более 20 жилых домов. Шесть из них признали непригодными для проживания.

Сделали уже 80% работ

Работы по восстановлению последствий подтопления начали сразу же — за сутки восстановили Волоколамское шоссе и возобновили движение транспорта. Стихия повредила сразу несколько дорог, которые уже отремонтировали.

«В настоящее время работы закончены более чем на 80%. Благодаря помощи области, губернатора, полностью восстановлена транспортная инфраструктура. Русло реки мы укрепили габионами в некоторых местах. Восстановлено два моста с водоотведенными трубами», — рассказал «360» глава Рузского округа Николай Пархоменко.

На улице Красноармейской починили автодорогу с двумя участками водопропускных труб в русле Городянки, тротуар, а также выезд на улицу Красную. Установили лежачие полицейские и дорожные знаки, посеяли газон, сделали современное наружное освещение.

Починили и дорогу на улице Городянской — там уже сделали асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень, а также водопропускные трубы, водоотводные лотки и габионы. Кроме того, закончили работы по восстановлению дорог на улицах Социалистической, Профессиональной и Подгорной, а также в Демократическом переулке и в парке культуры и отдыха «Городок». Восстановили также дорогу по улице Красная — в месте, где она пересекается с Ярославским переулком. Заново установили дорожные знаки и лежачих полицейских.

Для жителей уже построили тротуары от улицы Городянской до Красноармейской, а также от улицы Российской до Дмитровской. При этом в русле реки Городянки установили водопропускные трубы. Кроме того, закончили работы по разбору завалов. Коммунальщики вывезли огромное количество ТКО, валежника и древесины из поймы реки Городянки — с территории от дома № 26 по улице Подгорной до места впадения Городянки в реку Рузу.

«Еще в течение месяца, где-то до середины ноября, будут восстановлены два пешеходных моста через Городянку. Сейчас Министерство благоустройства уже подписывает документы. Это позволит жителям быстрее добираться до центра города. То есть те старые мосты, которые река снесла, сейчас будут восстановлены в новом и современном виде», — отметил Николай Пархоменко.

Адресно помогают жителям

Сразу после подтопления сотрудники администрации и глава городского округа встретились с потерпевшими жителями. С каждым индивидуально решали, как кому и чем помочь. Некоторые люди письменно отказались от помощи в восстановлении домов и решили взять компенсацию за утраченное или пострадавшее жилье.

Восьми семьям, которые пострадали наиболее сильно, выплатили по два миллиона рублей. Еще 11 семей, жилье которых повредилось частично, получили по 300 тысяч рублей.

«Всем жителям оказана адресная помощь. Кому-то выплачено по два миллиона рублей — тем, чьи дома подлежат сносу. Люди, чье жилье еще можно отремонтировать, получили по 300 тысяч рублей. Также на каждого члена семьи выплачена социальная помощь — по 30 тысяч рублей. Многодетным семьям, семьям с детьми также оказана помощь. Помогли им собраться в школу: закупили одежду, приобрели велосипеды. Для многодетных семей приобрели бытовую технику, которая пострадала из-за подтопления», — рассказал глава округа Николай Пархоменко.

После подтопления пострадавших временно разместили в санаториях. Сейчас три наиболее пострадавшие семьи обеспечили жильем — им сняли две благоустроенные квартиры и один дом.

«Работа еще точечно продолжается и будет длиться до тех пор, пока жители не вернутся в дома. Три наиболее пострадавшие семьи сейчас обеспечены жильем. Спонсоры сняли им квартиры в Рузе, чтобы детишкам было комфортно добираться до школ, детских садов, а родителям — до работы. Эти жилые помещения будут предоставлены им до тех пор, пока они в них нуждаются», — пояснил Пархоменко.

Ликвидация закончится, когда домой вернется последняя семья

Глава округа отметил, что две семьи решили снести разрушенные здания и поставить на участках новые дома. Еще одна семья захотела восстановить свое жилье. Сейчас каждой из них волонтеры и МБУ «Благоустройство» помогают разбирать оставшиеся завалы и вывозить мусор. После этого начнут завозить туда плодородный слой земли для огородов и займутся планировкой участков — заборы вокруг них уже восстановили.

«Мы понимаем, что люди оказались в беде, были растеряны. Не все свои потребности сразу могли озвучить. По мере поступления от них просьб муниципалитет идет им навстречу. Сегодня я лично встречался с наиболее пострадавшими семьями, мы проговорили, кому нужен шифер, кому сетка-рабица, кому помощь экспертов по восстановлению жилья. Будем помогать каждому, никого в беде не оставим!» — подчеркнул Пархоменко.

Во время встречи один из пострадавших жителей Илья Шорин поблагодарил власти Подмосковья за помощь.

«Спасибо Андрею Юрьевичу (Воробьеву — прим. ред.) и Николаю Николаевичу (Пархоменко — прим. ред). Вы только подумайте: сделаны уже дорога, заборы, выделили денег. Это немало — по два миллиона и по 300 тысяч пострадавшим. До сих пор нам снимают жилье и будут снимать, пока не решится проблема с домами. Плюс бытовая техника», — сказал он.

Николай Пархоменко подчеркнул, что регион не прекратит заниматься устранением последствий подтопления до тех пор, пока в свои дома не вернутся все семьи.

«Мы закончим ликвидацию последствий только тогда, когда последняя семья вернется в свой дом. Обязательно придем в каждый дом на новоселье. Обязательно с какими-нибудь подарками для новоселов. И вот тогда будем считать, что эту историю мы закончили. А так — жители прекрасно знают, что есть номера телефонов и мой, и всей команды. И 24 часа мы, пожалуйста, на связи», — заключил он.