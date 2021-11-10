Россия медлит с введением обязательной вакцинации. На это есть причины

В России все чаще заходит разговор об обязательной вакцинации — регионы начали вводить ее для отдельных категорий жителей. Но среди ученых и политиков нет единого мнения о том, нужна ли она. Другие страны по-разному борются с нежеланием людей прививаться — где-то даже отказываются оплачивать лечение от ковида тем, кто вовремя не вакцинировался. Стоит ли России взять метод на заметку? Ведь у нас лечение одного тяжелого пациента оценивают в 200 тысяч рублей.

Предпосылки

Директор Центра имени Гамалеи уверен, что для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделало 70-75% населения России. Об этом Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете».

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — подчеркнул Гинцбург.

В конце октября представители российского бизнеса предложили правительству сделать вакцинацию фактически обязательной. В Совфеде уже отметили, что не считают такой шаг нарушением Конституции. Более того, обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге.

Россия за ограничения

Мнение об обязательной вакцинации в каждой стране свое. В России, например, для некоторых категорий граждан отказ от прививки может повлечь за собой отстранение от работы. Об этом «360» рассказал депутат VII созыва Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Поэтому она и называется условно обязательной вакцинацией. Никто никому руки, конечно, не выкручивает и насильно в пункт вакцинации не тащит», — пояснил он.

По словам Куринного, по большому счету, обязательная поголовная вакцинация в России не нужна, так как те группы, которые больше всего подвержены риску, уже привиты — в среднем по 80%. Обязательство вакцинировать их на федеральном уровне сильно ситуацию не изменит, считает депутат.

Другой вопрос — что делать с теми, кто отказывается вакцинироваться. Здесь нет другого выхода, кроме как вводить для них все больше ограничений: QR-коды, штрафы и так далее. Но это тоже не особо перспективный путь в рамках гражданского спокойствия, считает Куринный.

Не заставлять, а убеждать

Людей нужно не заставлять прививаться, а убеждать, объяснять, почему это важно и нужно. А все обязательные вещи зачастую приводят к совсем другим последствиям — не к тем, которых ждут медики или власти. Об этом «360» рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Не случайно заговорили о поддельных сертификатах. Мне кажется, обязательная вакцинация не совсем верный подход. Людей нужно убеждать, но не так, как мы это делаем: плакаты и так далее. Нужно объяснять людям, зачем им это нужно. <…> Причем нужно понимать — люди черпают информацию в основном из интернета. Нужно за это пространство бороться. <…> Надо с блогерами работать, объяснять им. Они слушают, проникаются, а их люди слушают», — пояснил Зверев.

Он отметил, что нужно особо осторожно вакцинировать людей с хроническими заболеваниями. Нужны обязательно осмотр врача, результаты анализов. В случае с принудительными прививками люди могут поторопиться, а потом начнутся разговоры про побочные эффекты или неэффективность вакцины, отметил ученый.

Не вакцинироваться — дорого

Собеседники «360» оценили лечение одного тяжелого пациента в больнице России в 200 тысяч рублей. Зверев рассказал, что слышал такую информацию: когда человек поступает в больницу с COVID-19, то «на эту койку, на которую он поступает, перечисляется 200 тысяч рублей». Схожие цифры назвал и Куринный.

«Лечение одного тяжелого пациента обходится примерно в 200-250 тысяч. Это, конечно, очень дорого, если сравнивать со стоимостью вакцины. Безусловно, профилактика всегда была дешевле, чем лечение», — подчеркнул депутат.

Наказание за отказ от прививки

Обязательную вакцинацию уже ввели в ряде стран. Среди них Франция, Канада, США, Латвия, Австралия, Венгрия, Греция, Азербайджан, Казахстан, Микронезия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

При этом в Индонезии отказавшимся от прививки грозит штраф. В Саудовской Аравии, где требование о прививке распространяется на всех работников государственных и частных учреждений, антипрививочникам ограничили доступ к мероприятиям, общественному транспорту, учреждениям и торговым центрам.

Также некоторые страны, в том числе Индия, Китай и Италия, ввели обязательную вакцинацию либо для отдельных категорий населения, либо для отдельных областей. При этом в Италии, по данным на 21 июня, из 1,9 миллиона медицинских работников чуть более 45 тысяч не были привиты даже первой дозой вакцины, из-за чего их стали отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Свой метод борьбы с непривитыми придумали в Сингапуре. Там с 8 декабря для невакцинированных лечение от ковида станет платным. Исключение сделают для детей до 12 лет и больных с противопоказаниями к прививке.

Правда, Зверев к таким методам относится неоднозначно. Он уверен, что сделать вакцинацию обязательной — это самое простое. Во Франции это привело к беспорядкам, ведь есть категории людей, которые этого не приемлют. В Голландии, например, есть группа католиков, которые выступает против прививок. Но с ними не борются обязательной вакцинацией, а пытаются донести нужную информацию.