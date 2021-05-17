Обиделись и устроили бой. В Грузии отказ продать пиво в долг обернулся массовыми беспорядками

В грузинском городе Дманиси после отказа продавщицы продать алкоголь в долг компании молодых людей начались беспорядки. Они продолжались более суток и чуть не привели к межэтническому конфликту. Сейчас ситуация стабилизировалась, но в городе по-прежнему находятся главы МВД и СГБ.

Конфликт начался в воскресенье вечером, 16 мая, когда в магазин в городе Дманиси зашла группа молодых людей. Они попросили продавщицу продать им пиво в долг, но та отказала, потому что не могла сделать это без разрешения старшего продавца. Как передает Lenta.ru, в ответ на нее посыпались оскорбления и угрозы.

Разозленные парни решили разобраться с владельцем магазина и привели подмогу. Тогда и у хозяина магазина нашлась поддержка. В итоге это переросло в драку с участием около 30 человек. В ход шли бейсбольные биты, дубинки и другие подручные средства. Магазин в конечном счете был разгромлен.

У конфликта также появилась и этническая подоплека, поскольку торговую точку держали азербайджанцы, а группа парней состояла из переселенцев из Сванетии.

Для прекращения драки потребовалось участие силовиков, которые с трудом всех разняли. Участники конфликта почти всю ночь пробыли в отделении полиции, сообщает «Sputnik Грузия». Некоторые до сих пор там находятся.

На этом история не закончилась, и утром понедельника, 17 мая, конфликт разгорелся с новой силой. В городе собрались сотни человек, вооруженные камнями и дубинками, продолжив беспорядки. Для того, чтобы успокоить разбушевавшихся жителей, подключили полицию и спецназ. Как пишет «Sputnik Грузия», минимум один силовик получил ранение.

Полиция выпустила заявление, в котором призвала граждан не нарушать закон и оставаться спокойными. Жители в ответ требовали наказать тех, кто разгромил магазин.

«Чтобы предотвратить повторение противостояния в Дманиси и искусственную эскалацию ситуации, на месте мобилизованы сотрудники МВД для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает противоборствующие стороны подчиниться законным требованиям полиции и сохранять спокойствие, чтобы не способствовать искусственному перерастанию конфликта, возникшего на бытовой почве, в межэтническое противостояние», — процитировало заявление ведомства «Sputnik Грузия».

К вечеру ситуация продолжила набирать обороты, и в город приехал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили.

У въезда в город собралась толпа агрессивно настроенных людей, которая пыталась прорвать кордон полиции. «Sputnik Грузия» также сообщила, что представители СМИ столкнулись с неадекватным поведением. Бунтующие напали на журналистов Первого канала, также пострадал корреспондент телеканала «Мтавари архи».

Толпа также пыталась добраться до здания полиции, где находятся задержанные участники погромов. Воинственно настроенные жители называли себя группой поддержки этих людей.

Спустя пару часов, согласно сообщениям из Telegram-канала «Sputnik Грузия», ситуацию все же удалось урегулировать. Представители конфликтующих сторон пришли к согласию. Об этом заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари, после встречи с участниками столкновений. Подчеркивается, что конфликт произошел на бытовой почве.

В городе по-прежнему находятся главы МВД и СГБ.