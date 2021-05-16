«Обезумевшие восьмерки». История неуправляемого поезда, ставшего героем боевика

Если вы хоть немного интересуетесь нумерологией, то знаете, что число восемь считается счастливым. Но в сегодняшней истории восьмерки назвали «обезумевшими». 15 мая 2001 года вся Америка с замиранием сердца следила за движением неуправляемого тепловоза под номером 8888. Он вез ядовитую химию и несся по рельсам сам по себе без машиниста внутри.

Крушение поезда означало разлив более десяти тысяч литров фенола, а это уже экологическая катастрофа. Как же получилось, что железнодорожный состав «сбежал»?

Все произошло 15 мая, в 11:30, на станции Стэнли в штате Огайо. Машинист и его помощник получили задание: перетащить 47-вагонный железнодорожный состав с одного пути на другой. К вагонам присоединили локомотив, но не по всем правилам.

Первая причина — это человеческий фактор. Когда локомотив был сцеплен вагонами, были не закреплены рукава тормозной магистрали Юлия Манн эксперт по безопасности в транспорте.

Дальше последовала вторая ошибка. Помощники переводили стрелки путей и давали машинисту указания по рации. И вот поезд тронулся. Но в самый ответственный момент машинист перестал отвечать. Он покинул кабину, чтобы самостоятельно повернуть стрелку, которая была в неверном положении.

По регламенту машинист не должен выходить из поезда, а он пошел стрелку переставлять. Значит, в действительности регламенты не были выполнены. Там были диспетчеры, кондукторы — куча народу, которая должна следить, чтобы все было нормально Дмитрий Журавлев историк.

Однако в этот момент помочь машинисту было некому. Для остановки поезда расстояния не хватало, да и рельсы были мокрые из-за дождя. Потому он решил не дожидаться торможения, вышел на ходу, планируя заскочить в поезд после. Скорость была 13 километров в час.

Перед этим машинист нажал на тормоз, но система не успела его запустить и поезд вместо остановки начал разгоняться. Водитель понял, что дело плохо, и попытался догнать «беглеца», он уцепился, но его проволокло 24 метра. После чего он упал.

Состав, груженный химикатами, поехал дальше, набирая скорость.

Источник фото: Pixabay

Работники станции рванули за «беглецом» на машине, надеясь запрыгнуть в кабину. Но поезд разогнался до 30 километров в час и ничего не вышло. В 12:38 полиция штата была уже в курсе происходящего.

Пока неуправляемая махина с отравой неслась без контроля, железнодорожники и власти экстренно набрасывали план спасения ситуации. В одном из городков полиция попыталась на ходу открыть клапан, чтобы топливо вылилось и поезд встал. Но снова провал — заскочить внутрь снова не получилось.

К счастью, навстречу ехал другой состав той же модели, который вели опытный машинист Джесси Ноултон и пока еще совсем неопытный кондуктор Терри Форсон. План был рискованный. От состава отцепили локомотив, перевели в нужное направление на разъезде и стали ждать. Как только мимо проехал сбежавший поезд, локомотив рванул за ним. Через время догнали и на скорости более 80 километров в час сцепились с последним вагоном. Машинист начал осторожно притормаживать, и скорость снизилась до 18 километров в час. Теперь подмогу ждали на другом переезде. Там в локомотив неуправляемого поезда заскочил другой машинист, Джек Хосвельд, который отключил тягу тепловоза. В 14:30 «беглец» наконец остановился. За два часа он проехал более 100 километров. И вот Огайо спасен от экологической катастрофы, никто, в том числе поезд, не пострадал.

Приключения американского сбежавшего поезда воссоздали в фильме «Неуправляемый». Ну а реальный поезд на ходу до сих пор. По прошествии лет локомотив капитально отремонтировали, и теперь он как новенький. Разве что «обезумевшие восьмерки» в номере заменили на 4389.