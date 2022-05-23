Обезьянья оспа пошла по миру, McDonald’s вернется под новым именем, НАТО расширяется. Неделя в фотогалерее

Оспа обезьян распространяется по миру, российская «дочка» Google обанкротилась, Швеция и Финляндия попросились в НАТО, но Турция против, рестораны McDonald’s возобновят работу в России под новым брендом, а на бывшем заводе Renault начнут выпускать «Москвичей». Главные события недели с 16 по 22 мая — в фотогалерее «360».

Оспа обезьян

Обезьянья оспа распространяется по миру, хотя о новой пандемии говорить пока преждевременно. По данным ВОЗ, на 21 мая подтвердили 92 случая заражения в 12 странах. С каждым днем становится известно о новых странах со случаями подозрений на заражение. Сообщалось о заболевших в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Австрии, Испании, Италии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии, Греции, Бельгии, Португалии. В России ни одного случая не выявляли.

Сначала предполагалось, что оспу обезьян завозят из стран Африки, где она наиболее распространена. Но оказалось, что большинство новых случаев обезьяньей оспы — у мужчин, которые имели однополые половые контакты. То, что геи и бисексуалы заразились без посещения эндемичных стран, в ВОЗ назвали «в высшей степени необычным явлением».

«Дочка» Google обанкротилась

Российская «дочка» Google объявила о банкротстве. ООО «Гугл» объяснила это невозможностью выплачивать пособия и зарплаты. По искам Роскомнадзора компанию обязали выплатить оборотный штраф на сумму около 7,2 миллиарда рублей до 19 мая, но Google требование не выполнила. Маркетолог Игорь Качалов в беседе с «360» выразил уверенность, что менеджмент американской компании сознательно доводил «дочку» до банкротства, чтобы не выплачивать штрафы.

McDonald’s вернется

Компания McDonald’s объявила, что окончательно уходит с российского рынка, на котором проработала более 30 лет, и продает свой бизнес в России. Но позже стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания возобновит работу в России, но откроется уже под новым брендом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона поддержат McDonald’s после его перехода под управление российских партнеров. Воробьев подчеркнул, что какими бы ни были новый бренд и новый владелец, прежде всего нужно позаботиться о людях. Ведь только в Подмосковье в ресторанах сети McDonald’s работали почти 10 тысяч сотрудников.

«Москвич» возродится

Российские активы Renault перешли в собственность государства. Долю в «АвтоВАЗе» получил НАМИ, а завод «Рено Россия» выкупило правительство Москвы.

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что на бывшем заводе Renault возродят выпуск автомобилей «Москвич», а в будущем под этим брендом начнут выпускать и электромобили. Большая часть коллектива «Рено Россия» при этом сохранит рабочие места. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» предположил, что если качество сборки на заводе не изменится, то новые «Москвичи» наверняка будут пользоваться спросом.

Алине Загитовой исполнилось 20 лет

Олимпийской чемпионке, победительнице чемпионатов мира и Европы, российской фигуристке Алине Загитовой 18 мая исполнилось 20 лет. В свои годы Алина успела стать одной из самых успешных фигуристок современности. Она первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, которой удалось завоевать все титулы в фигурном катании.

Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году, но по сей день продолжает выступать в ледовых шоу и имеет много поклонников. «360» рассказал, что происходит в ее жизни сейчас.

Швеция и Финляндии попросились в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению членства двух кандидатов.

Теперь нужно, чтобы все 30 стран-членов НАТО согласились принять новых потенциальных союзников. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже твердо заявил, что его страна не одобрит принятие Швеции и Финляндии, пока они не докажут Турции свою солидарность с ее национальными интересами. Им противоречит сотрудничество стран с Рабочей партией Курдистана и другими структурами, которых власти Турции признали террористическими организациями.