Амурского тигра обезглавили напрасно. Продать части тела редкого хищника будет сложно

В Хабаровском крае нашли обезглавленное тело краснокнижного амурского тигра. Предполагается, что над животным расправились браконьеры. Специалисты считают, что голову хищника отрезали либо чтобы скрыть преступление, либо для трофея.

На территории национального заповедника «Анюйский» в Хабаровском крае нашли обезглавленный труп амурского тигра. Краснокнижное животное лежало в воде, зацепившись за ветки.

Сотрудники центра «Амурский тигр» предполагают, что с ним расправились браконьеры. Вероятно, они отделили голову тигра, чтобы продать или скрыть следы травм.

Труп хищника прибило на территорию заповедника ледоходом. Природоохранная прокуратура уже начала проверку.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России. Сейчас хищник в основном обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Большая часть животных живет в охотничьих угодьях, а меньшая — на особо охраняемых природных территориях.

Нелегальная охота

Главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко уверен, что ради головы хищников не убивают. Ее могли отрезать, чтобы скрыть преступление.

Возможно, голову отрезали и в качестве трофея. На рынке покупают чаще всего шкуры или кости тигров. Реже какие-то органы Павел Фоменко.

Фоменко отметил, что браконьеры находят своих покупателей среди криминальных сообществ.

«Сейчас это непросто, так как ситуация с незаконным оборотом, в особенности дериватов амурского тигра, находится под жестким контролем специально уполномоченных государственных органов», — добавил эксперт.

Из-за браконьеров снижаются гарантии выживания видов. По словам Фоменко, амурскому тигру сейчас еще угрожают множество факторов: от болезней до того, что места обитания портятся, а корма становится меньше. Отследить же браконьеров, по словам сотрудника WWF, нелегко, поскольку для этого очень мало людей.

Сохранение амурских тигров

Хотя численность амурских тигров выросла за 15 лет до 580 особей, браконьеры продолжают вредить их популяции.

Браконьерство выражается не только в убийстве диких кошек, но также в истреблении копытных животных, которыми питаются тигры, и в незаконной вырубке леса. Отстрел животных приводит к голоду, а уничтожение леса — к сокращению места обитания.

В соответствии с законом «Об охоте» органы власти субъектов страны несут ответственность за сохранение охотничьих ресурсов и организацию среды обитания диких животных. Охотничий надзор проводят инспекторы, среди которых есть и государственные. Они могут посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры для проверки правил соблюдения охоты.

Им разрешено составлять протоколы о нарушении законов в области охоты и сохранения ресурсов и направлять в уполномоченные органы материалы для возбуждения уголовных дел.

По словам Павла Фоменко, государство успело создать целую сеть охраняемых природных территорий для тигров. Среди них национальный парк «Бикин», «Анюйский», «Зов тигра», «Удегейская легенда», «Земля леопарда».

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев также отметил, что в стране введена уголовная ответственность за продажу частей тела тигра.

«На данный момент Россия — одна из немногих стран, где успешно борются с браконьерством как с явлением», — добавил Арамилев.

За самой популяцией хищников также внимательно следят. Передвижение диких кошек фиксируют с помощью спутниковых ошейников, которые транслируют данные об их местонахождении. Для того, чтобы идентифицировать конкретных тигров, используют фотоловушки.