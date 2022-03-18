Обеспечат дома мебелью, а холодильники едой. Какие предприятия Подмосковья заменят зарубежные бренды

После объявления антироссийских санкций многие иностранные компании поспешили, пусть и временно, но свернуть свою работу на территории РФ. Жители страны остались без McDonald’s, ИКЕА, Pepsi и ряда других брендов. Но в Подмосковье есть большое количество производств, которые легко заменят зарубежную продукцию. Регион выпускает и детское питание, и сладости, и напитки, и мебель.

Детское питание

Широкую линейку детского питания предлагает подмосковная марка «Бабушкино лукошко». Производство находится на Луговой улице в Одинцове и работает более 20 лет. Ежегодно предприятие выпускает более 150 миллионов продуктов. Завод оснащен современным оборудованием и имеет собственную экспертную лабораторию. По словам руководства компании, на каждую баночку детского питания приходится более тысячи лабораторных проверок в год.

Под брендом «Бабушкино лукошко» выпускается не только пюре, но и фрикадельки, готовые обеды, травяные чаи, соки и вода, а также фруктовые батончики. В ассортимент компании входит продукция как для первого прикорма, так и для детей постарше.

Источник фото: blukoshko.ru

Компания неоднократно побеждала в международных и всероссийских конкурсах. Одним из последних достижений стало первое место во всех категориях продуктов детского питания конкурса Знака качества «Лучшее — детям».

Еще одной компанией, производящей детское питание, является «Черноголовка Бейби». В Подмосковье находится два производства — в Черноголовке и Электростали. Компания выпускает детскую воду и соки, фруктовые пюре, питьевые молочные каши и фрикадельки.

Источник фото: chernogolovka.com

На своем сайте «Черноголовка Бейби» разместила полезные советы со статьями для родителей и развлекательные игры с мультфильмами для детей.

Сельскохозяйственный комплекс «Ферма М2» располагается в деревне Шульгино в Волоколамском городском округе. Компания выпускает 300 видов продукции премиум-класса.

«Мы никогда не используем гормоны для усиления роста и лактации, антибиотики, ГМО и любые химические компоненты. У нас все продукты производят с любовью к природе, заботой об экосистеме и уважением к покупателям», — заявили в «Ферме М2»

Производство располагает собственными садами с фруктовыми деревьями, коровниками, теплицами и огородами. Для детей компания предлагает овощные, фруктовые, рыбные и мясные пюре, сладости, печенье, готовые завтраки и напитки.

Источник фото: ferma-m2.ru

Следующего производителя детского питания можно найти в деревне Аладьино в Дмитровском городском округе. Речь идет о марке «Агу-Агу». Завод «Теледиск-Холдинг» производит разные виды пюре и соки более 15 лет. Он оборудован сертифицированным высокотехнологическим оборудованием и имеет научную лабораторию.

«Мы особо тщательно подходим к вопросу выбора поставщиков — сырье поставляется только из проверенных хозяйств, гарантирующих его высокое качество и экологическую чистоту. Вся продукция производится без применения красителей, консервантов, вкусовых и ароматических добавок», — заверили в компании.

Если нужны не пюре, а молочные смеси, то стоит обратить внимание на компанию «Инфаприм». Она находится в Истре и выпускает смеси Nutrilak и Nutrilak Premium. По своему составу эти продукты приближены к грудному молоку. Предприятие является единственным в России и Восточной Европе с полным производственным циклом.

Напитки и снеки

Подмосковная «Черноголовка»выпускает не только детское питание, но и газированные напитки. Для своей продукции компания использует артезианскую воду и натуральные настои трав и фруктов.

«Компания „Черноголовка“ — одно из самых современных предприятий отрасли. Наша производственная база отвечает всем международным технологическим стандартам и экологическим требованиям», — подчеркнули на сайте предприятия.

В российские магазины компания поставляет газированную воду «Черноголовка», «Байкал», Fantola, а также энергетический напиток Turbo Energy.

Источник фото: chernogolovka.com

В 2018 году «Черноголовка» начала выпускать снеки. Теперь на прилавках можно найти чипсы Bon Giorno и FRY’S, сухарики «Крутец» и арахис FISHKA.

«Ферма М2» тоже не ограничивается детским питанием. Компания производит лимонады, квас и соки. Все ингредиенты выращиваются прямо на ферме, поэтому продукция получается органической. Лимонады сделаны на основе натуральных соков, а сами соки продаются только прямого отжима. В качестве снеков компания предлагает здоровый перекус в виде овощных чипсов.

Сладости

Продукцию для любителей сладкого выпускает Раменский кондитерский комбинат. Главные бренды компании — Baker House и Kovis. Под этими марками выпекают бисквитные торты, маффины, рулеты, пироги, пирожные и многое другое.

Источник фото: ramkonditer.ru

Кондитерский комбинат существует на рынке более 20 лет. Компания неоднократно получала медали на международных выставках продуктов питания и награждалась дипломами Российского фонда защиты прав потребителей.

В Люберцах находится еще одно кондитерское предприятие, выпускающее печенье, зефир, кексы и пряники.

«Кондитерское предприятие „Полет“ более 20 лет специализируется на производстве овсяного печенья и кондитерских изделий с философией „Вкусно, как в детстве!“ Мы производим абсолютно натуральный продукт для всех, кто выбирает вкусное, натуральное и полезное», — подчеркнули в компании.

Источник фото: kp-polet.ru

Всего ассортимент предприятия насчитывает более 40 наименований кондитерских изделий. Компания входит в «Золотую пятерку» производителей России.

«Красный Октябрь» — старейшее предприятие кондитерской отрасли страны. Производство в Егорьевске выпускает конфеты «Сливочная помадка с цукатом», пористый шоколад «Слава» и какао порошок «Золотой Ярлык». Фабрика в Коломне делает ирис «Крепыш», наборы конфет и шоколад.

Фастфуд

До закрытия McDonald’s котлеты для него поставлял преимущественно холдинг «Мираторг». При этом компания тоже имеет свои бургерные под названием «Стейк & Бургер» и сама производит все ингредиенты для блюд.

«У нас принцип у компании „от поля до прилавка“, начиная с выращивания бычков и производства говядины. У нас все ингредиенты свои — булочки печем сами, мясо производим сами и гамбургеры тоже делаем сами», — рассказали «360» в «Мираторге».

Источник фото: miratorg.ru

Цены в «Стейк & Бургер» выше, чем в McDonald’s, но они обоснованы размерами самих бургеров.

«Даже по внешнему виду видно, что бургер гораздо больше. В среднем вес котлеты в Макдоналдсе около 80 граммов, а у нас около 150 граммов. Практически в два раза мяса в самом бургере больше, естественно, цена получается тоже больше», — пояснили в холдинге.

Сейчас у «Мираторга» 26 бургерных по стране, из которых пять — в Подмосковье. В этом году компания планирует открыть еще 15 точек.

Мебель

Нашлась в Подмосковье замена и ИКЕА. Мебельная компания «Шатура» работает с 1961 года. Она выпускает корпусную бытовую мебель по средним ценам. На производстве используют немецкое и итальянское оборудование.

Источник фото: shatura.com

«Качество мебели неоднократно оценено золотыми и серебряными медалями российской промышленной палаты. Вся продукция компании Шатура проходит обязательную государственную сертификацию», — отметили в компании.

Еще одна подмосковная мебельная фабрика находится в Протвино. «Янтарь» занимается производством мебели более 25 лет. Сейчас в ассортименте компании свыше 300 наименований мебели для дома, дачи и бизнеса. Фабрика использует экологически чистые материалы и сертифицированные комплектующие.