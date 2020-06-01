Обернутый Рейхстаг и бегущий забор. Умер художник Христо Явашев, «одевавший здания и острова»

Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев умер 31 мая. 84-летний деятель искусства прославился вместе со свой супругой благодаря необычным проектам: они упаковывали пространства — от памятников архитектуры до природных творений.

О смерти художника сообщили на его официальной странице в Twitter. В сообщении уточнялось, что Христо умер от естественных причин в собственном доме в Нью-Йорке. До своего 85-летия он не дожил меньше двух недель.

Будущий знаменитый художник родился 13 июня 1935 года в Болгарии. Он покинул страну в 1957 году, за год сменив несколько государств. В 1958 году Христо приехал в Париж, где познакомился со своей будущей супругой — Жанной-Клод Дена де Гийебон. Вместе с ней художник начал создавать проекты, которые прославили пару на весь мир.

Христо и Жанна-Клод упаковывали в ткань различные достопримечательности — как созданные человеком предметы и строения, так и природные территории. На выполнение некоторых замыслов у супругой уходило по несколько лет. Среди самых известных их работ — «Обернутый берег в Сиднее» (1968-1969), «Долина Колорадо» (1970-1972), «Бегущий забор в Калифорнии» (1972-1976) и «Окруженные острова в Майами» (1980-1983).

В список творений, которые принесли супругам мировую известность, попали также «Обернутый Пон-Неф в Париже» (1975-1985), «Обернутый рейхстаг в Берлине» (1972-1995), «Ворота в Центральном парке Нью-Йорка (1979-2005).

Одной из последних работ знаменитого художника стала «Мастаба на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке» (2016–2018). Плавучая скульптура высотой около 20 метров состояла из 7,5 тысяч разноцветных банок. Ее общий вес составил 600 тонн. Идею этого творения супруги придумали вместе, но воплощал ее Христо в одиночестве. Его жена, Жанна-Клод, скончалась в 2009 году.

Несмотря на смерть художника, последняя его задумка будет завершена. Проект Христо «Обернутая Триумфальная арка» в Париже планируется провести в соответствии с замыслом автора — с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Чтобы обернуть Триумфальную арку, художник собирался использовать почти 25 тысяч «квадратов» серебристо-голубой материи, которую сделали из подлежащего переработке полипропилена, а также красную веревку длиной семь тысяч метров.