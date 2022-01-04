Обеды дома, кешбэк и планирование. Как снизить расходы и начать копить на черный день

Пандемия сильно повлияла на рынок труда в мире. Россия не стала исключением. Хотя следом за масштабной волной увольнений минувшей осенью наблюдались высокие темпы найма, ситуация с занятостью все равно остается одним из вопросов, которые заботят россиян в первую очередь, особенно на фоне роста цен на многие товары, продукты и услуги. Для многих остро стоит и тема экономии.

По данным аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, во втором квартале 2021 года в России уволились 2,66 миллиона человек из средних и крупных компаний, что стало рекордным показателем за последние девять лет. Серьезный рост увольнений зафиксировали в сферах гостиничного бизнеса, культуры и развлечений, в образовании и производстве текстиля. В то же время за этот период на работу приняли 2,35 миллиона человек, что на 53% выше второго квартала 2020 года, когда был отмечен карантинный минимум, отметил РБК.

В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что рынок труда в России полностью восстановился, а уровень безработицы снизился до показателей, которые были в стране до начала пандемии. Уровень безработицы, по его данным, упал ниже допандемийного. Если ранее он был 4,6-4,7%, то сейчас составляет 4,3%.

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в России повысили до 12 792 рублей. Но такую сумму человек может получать только первые три месяца после постановки на учет в центр занятости. Затем эта сумма снизится до пяти тысяч рублей. Минимальный размер пособия — 1500 рублей.

Те, кто столкнулся с проблемой потери работы или самостоятельно принял решение уйти с нее, встали перед вопросом, как можно сэкономить в условиях роста цен. Этот вопрос, конечно, волнует и работающих россиян. Мы решили разобраться, как можно попробовать снизить свои расходы в наступившем году.

На чем сэкономить

В первую очередь, чтобы не допускать лишних и бесполезных трат, стоит заняться тщательным планированием бюджета. Важно учесть, сколько денег обязательно потребуется на оплату услуг ЖКХ, на выплату кредитов (если они имеются), чтобы не копить задолженности.

Еще один момент — примерный расчет стоимости необходимых продуктов, которые требуются каждый день. Если расходы на кафе или доставку готовой еды сильно бьют по карману, можно начать чаще готовить дома, покупая товары, которые можно долго хранить.

Если такая возможность есть, стоит начать формировать свою финансовую подушку безопасности, чтобы в случае чего не занимать деньги и не влезать в кредиты. Даже не слишком большая сумма накоплений дает больше уверенности в завтрашнем дне.

У многих банков есть система кешбэка, то есть возврата части потраченных средств. Это еще один способ немного компенсировать свои траты.

Как экономят в других странах

Пересмотреть свои траты уже посоветовали жителям США, где, по данным телеканала ABC, число безработных составляет около 7,4 миллиона человек. При этом из-за разогнавшейся инфляции в наступившем году в стране могут серьезно подорожать аренда жилья, бензин и продукты.

В качестве способов снизить ABC также напомнил о кешбэке и других программах лояльности. Еще один совет — активно пользоваться подарочными картами, пока у них не закончился срок действия.

В супермаркетах, как указал телеканал, стоит обращать внимание на скидки и распродажи. Помимо этого, можно использовать разные купоны на товары для лишней экономии. При покупке онлайн тоже важно не забывать о промокодах. Можно участвовать в бонусных программах, которые есть у многих магазинов.

Также зрителей призвали откладывать деньги на случай чрезвычайных обстоятельств. Если сделать это не так просто, стоит пересмотреть свои траты. Можно лишний раз отказаться от обеда вне дома или не покупать платную подписку на стриминговый сервис.